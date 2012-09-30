اکبر میثاقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم و فجرسپاسی و همچنین آخرین وضعیت تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان ضمن بیان مطلب فوق گفت: فجر تیم خوب، یک دست و جوانی است که بازیکنان دونده و فیزیکی دارد بنابراین بازی مقابل چنین تیمی سخت است ضمن اینکه آنها از یک مربی با تجربه و کاربلد برخوردارند که با این شرایط سنی با تیم فجر نتایج خیره کننده ای گرفته است.

وی درهمین خصوص افزود: ما فقط به شکست تیم فجر در زمین تیم خود فکر می کنیم و برای این کار برنامه ریزی نیز کرده ایم چون اگر نبریم وضعیت تیم بحرانی می شود.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان با تاکید بر اینکه به دنبال حل مشکل گلزنی تیم است، اظهار داشت: هنوز مشکل گلزنی تیم حل نشده و نیاز به یک مهاجم تمام کننده در تیم احساس می شود. مهاجمان ما مانند سایر بازیکنان تیم توانمند بوده اما جوان و کم تجربه هستند به طوریکه در هر بازی چند موقعیت مسلم گلزنی را از دست می دهیم. مشکل گلزنی تیم باعث شده با وجود داشتن بهترین خط دفاع در بین تیم های لیگ برتری جزو تیم های انتهای جدول باشیم.

وی تاکید کرد: با وجود جوان بودن تیم و مشکلاتی که وجود دارد هنوز بر روی حرف خود هستم و قول می دهم که آلومینیوم را در لیگ برتر نگه دارم.

میثاقیان در خصوص بازیکنان مصدوم و محروم آلومینیوم پیش از بازی با فجر سپاسی گفت: متاسفانه کاپیتان تیم ما محمود تیغ نورد، به دلیل مصدومیت قادر به همراهی ما در بازی مقابل تیم فجر سپاسی نخواهد بود.

دیدار تیم های فوتبال آلومینیوم هرمزگان و فجرسپاسی از هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر ساعت 18 در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار خواهد شد.