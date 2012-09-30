الهام پاوه نژاد؛ بازیگر سینما و تلویزیون در مورد نوع پوشش یک بازیگر در فیلمی سینمایی و تأثیر آن بر جامعه به خبرنگار مهر گفت: به هر حال واقعیت این است که مردم الگوپذیر هستند و از شخصیت های مورد علاقه شان از هر قشری که باشد پیروی می کنند. در این میان بازیگران و خواننده‌ها که به طور کلی مدیست هستند. خود مد طراحی می کنند و خیلی وقت ها به خاطر طراحی ویژه لباس هایشان معروف و مطرح می شوند. جشنواره مد و لباس سینمایی حتی می تواند به این نوع مدسازی جهت دهد.



وی افزود: البته در غرب نمونه‌های بیشتری داریم. نمونه‌هایی که به واسطه طراحی لباس، گریم و رفتار خاصشان معروف شده‌اند در حالی که شاید ارزش هنری کارشان در مرحله بعد مورد توجه قرار گرفته است. و بعد از آن دیگر هر چیزی که آن چهره معروف طراحی کند مورد توجه جوان ها قرار می گیرد و آن ها پیگیریش می کنند.



این بازیگر یادآور شد: برگزاری مد و لباس سینمایی و جشنواره هایی در زمینه مد و لباس برای سینما بسیار حائز اهمیت است و می تواند تأثیرات شگرفی داشته باشد زیرا در ایران پدیده مد شکل ضعیف تر و نارساتری را دارد. شاید البته دلیل این باشد که امکان ستاره سازی وجود ندارد. در خارج از ایران یکی از مهمترین محل های درآمد بازیگران و هنرمندان تبلیغات است اما در ایران چون چهره ها اجازه حضور در تبلیغات را هم ندارند، کسی از آن ها الگوبرداری می کند که در زندگی روزمره با آن ها سروکار داشته باشد و آن ها را مرتب ببیند.



پاوه نژاد در مورد محدودیت هایی که سینما و فیلم ها برای طراحی لباس شخصیت ها قایل هستند اذعان داشت: به نظرم این محدودیت ها خیلی زیاد هستند. مخصوصا در مورد زنان طراحان لباس سخت ترین کار را دارند. این محدودیت ها البته در دوره ها مختلف متفاوت بوده اند. در زمان مدیری در یک تئاتر بارها و بارها طراحی لباس ها عوض شده است اما یک زمان طراح کار خودش را انجام داده بدون اینکه برای او مشکلی اتفاق بیوفتد. اما در کار تصویر و مخصوصا تلویزیون محدودیت خیلی زیادتر است. اینکه بگوییم این محدودیت ها باعث خلاقیت می شوند فکر می کنم بیشتر باعث دلخوشی ست. اگر دست یک هنرمند باز باشد ذهن او هم بازتر و روشن تر کار خواهد کرد!



این بازیگر سینما و تلویزیون در ارتباط با اینکه خود وی تا چه اندازه به مد اهمیت می دهد توضیح داد: من زیاد اهل پیروی از مد و استفاده از برندهای خاص نیستم. اما با توجه به اینکه فیزیک، فرم وشرایط در رنگ و فرم لباس بی تاثیر نیست، من هم این المان ها را مود توجه قرار می دهم. از طرف دیگر سلیقه خاصی در پوشش دارم که شاید از نظر دیگران نوع پوششم را متفاوت جلوه دهد.



جشنواره مد و لباس سینمایی نخستین بار است که در سطح کشور برگزار می شود و بنیاد ملی مد و لباس اسلامی ایرانی وابسته به معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد از۲۰ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۱ متولی برگزاری آن خواهد بود.