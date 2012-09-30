مجله مهر: اگوست سال 1984 رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا وقتی برای یک سخنرانی رادیویی آماده می‌شد بی توجه به روشن بودن میکروفون و فارغ از اینکه برنامه در حال پخش شدن است، شوخی زننده ای را انجام می دهد که به هزینه آماده باش نیروهای روسیه علیه آمریکا تمام می شود. او بادی به غبغب انداخته و می گوید: هموطنان عزیز! امروز قانونی را امضا کردم که ما را از شر روسیه برای همیشه نجات دهد. ما بمباران را تا 5 دقیقه دیگر آغاز خواهیم کرد! مردم آمریکا به این شوخی اگر خندیدند، روس‌هایی که در جنگ سرد با آمریکا بودند سخنان رونالد ریگان را جدی گرفتند و نیروهای خود را به حالت آماده باش در آوردند.

بعدها خودخواهی ها و یا به تعبیر دیگر گاف هایی از این نمونه در عالم سیاست کم تکرار نشد، همانطور که تا قبل از آن تاریخ هم رهبران سیاسی کشورها تصویرهایی مضحک از این دست را به دنیا نشان نداده بودند.

نمادهای چشم پزشکی در دست نتانیاهو

وقتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اجلاس سازمان ملل تصویر کارتونی از آن بمب را به رهبران جهان نشان داد و سعی کرد با استناد به آن تصویر کارتونی القا کند که ایران هسته ای خطرناک است، خلاقیت ایرانی در فضای مجازی تصویری از نتانیاهو را منتشر کرد که پشت تریبون سازمان ملل به جای آن بمب کارتونی، علائم چشم پزشکی را به رهبران جهان نشان می داد. تصویر گویای تحلیل های سطحی نخست وزیر رژیم صهیونیستی از امور اطرافش.

بود.

حاکمی که مدال به خود می دهد

گاهی ممکن است رفتار مضحک یک شخصیت سیاسی ناشی از خودخواهی او باشد. وقتی که حاکم دوبی مدال به گردن خود انداخت این نوع از خودخواهی را نشان داد . محمد بن راشد آل مکتوم که در رقابتهای اسب دوانی استقامت که با مشارکت چند تیم از کشورهای مختلف در لندن برگزار شده بود، قهرمان شده بود پس از بازگشت از لندن مراسمی برای موفقیت خود ترتیب داد و در آن مراسم مدال طلا را به خودش اهدا کرد. شهروندان امارات هم او را تشویق کردند.

وقتی مورالس قوانین ورزشی را نقض کرد

سال 1387 ایوو مورالس رئیس جمهور بولیوی در سن چهل و هفت سالگی رسماً به عنوان بازیکن به تیم فوتبال دسته دوی لیتورال بولیوی پیوست. باشگاه لیتورال در بولیوی تیمی است که پلیس هزینه مالی آن را تامین می کند. بر اساس قوانین ورزشی این کشور حداکثر سن برای بازی در مسابقات بیست و شش سال است اما مورالس با چهل و هفت سال سن به عنوان بازیکن پذیرفته شده است.

مورالس که ریاست اتحادیه کوکا کاران - گیاهی که از آن کوکائین می گیرند - را نیز بر عهده دارد در آن زمان اعلام کرد که قصد دارد مقامات فیفا را به خاطر ممنوعیت برگزاری بازی های فوتبال در ارتفاعات بالای دو هزار و 750 متری به دادگاه های بین المللی بکشاند. او در سازمان ملل هم نمایشی از خود نشان داده است. وی در یکی از اجلاس های سازمان ملل برگ گیاه کوکا را در مقابل رهبران سیاسی جهان خورد تا نشان دهد این ماده مخدر نیست!

قذافی و پایان حرکات عجیب و غریبش

معمر قذافی رهبر سابق لیبی فقط یک بار در اجلاس سازمان ملل شرکت کرد. او که به رفتارهای خارق العاده و عجیب و غریب در دوران حکومتش مشهور بود با سخنرانی 90 دقیقه ای خود در اجلاس سازمان ملل، همه رهبران سیاسی کشورها خسته کرده بود. سرآخر هم، منشور سازمان ملل متحد را پاره و به سمت جایگاه هیات رئیسه پرتاب کرد. این کار قذافی آنقدر عجیب بود که سران کشورها تنها به این کارش خندیدند.

جمله های عاشقانه برلوسکنی

برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا و سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در ایفای نقش های مضحک همیشه باهم رقابت داشتند. یکی از معروفترین رفتارهای غیردیپلماتیک برلوسکونی زمانی بود که تاریا هالونن رئیس جمهور فنلاند به ایتالیا رفته و خانم رئیس جمهور چند قرارداد با برلوسکنی امضا کرده بود. بعد از بازگشت هالونن به فنلاند، برلوسکنی در جمع خبرنگاران گفته بود که «برای تحمیل قراردادها به سود کشورش با جمله های عاشقانه تاریا را فریب دادم» روبه رو شد. این اظهار نظر خشم مقامات فنلاندی را برانگیخت.

وقتی میکروفون ها روشن است

وقتی میکروفون ها روشن است مقامات سیاسی ممکن است بی توجه به این موضوع حرف هایی به زبان بیاورند که برایشان دردسر ساز شود. مثلا نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه در جریان اجلاس گروه 20 در شهر کن در حین گفت و گو با اوباما رئیس جمهور امریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس را دروغگو خواند. روسای جمهور فرانسه و آمریکا هنگام این گفتگو خبر نداشتند که میکروفون جلوی آنها باز بود و خبرنگاران حاضر در محل، جملات رد و بدل شده میان سارکوزی و اوباما را شنیدند. سارکوزی به زبان فرانسه گفت: دیگر تحمل دیدنش را ندارم، او یک دروغگوست.اوباما هم در پاسخ گفته تو ممکنه از دستش خسته شده باشی، اما من هر روز با او سروکار دارم. خبرنگار روزنامه لوموند، به این مکالمه بدون بیان نقل قول ها اشاره کرد اما روزنامه های اسرائیلی جزئیات کامل گفتگو را منتشر کرده اند. میکروفون های روشن فقط کار دست اوباما و ریگان نداده است. جرج بوش پسر در مبارزات انتخاباتیش در سال 2000 میلادی پیش از آغاز سخنرانی در حالیکه متوجه روشن بودن میکروفون نبود، به "آدام کلایمر" روزنامه نگار "نیویورک تایمز" فحش داد و در واکنش به این کار معذرت خواهی نکرد و فقط گفت: نمی دانستم میکروفون روشن است

ساعت دردسر ساز سارکوزی

یکی از اتفاقات مناظرات انتخاباتی فرانسه در سال گذشته هم از نمونه گاف های اساسی سارکوزی بود. او در یکی از ملاقاتهایش در کمپین تبلیغاتی، زمانی که به هوادارانش دست می داد ناگهان به یاد ساعت گرانقیمتش می افتد و با عجله آن را از دست در می آورد و در جیبش پنهان می کند. رییس جمهور فرانسه این ساعت مچی را در سال 2008 از همسر سومش کارلا برونی هدیه گرفته بود و نگران دستبرد به آن شد و با این حرکت نشان داد چقدر به هوادارانش اطمینان دارد.