هنرمندان عرصه موسیقی نیازمند حمایت هستند

سامان یزدانی آهنگساز و سرپرست گروه موسیقی خیام در گفتگو با خبرنگار مهر، از رشد جشنواره مقاومت در این دوره گفت: در دوره‌های گذشته این جشنواره تنها گروه های شرکت کننده به صورت جنبی به اجرا می‌پرداختند و بخش رقابتی نداشت اما در این دور به دلیل اضافه شدن بخش رقابتی به این جشنواره هم کیفیت آثار ارائه شده افزایش یافت و هم تعداد بیشتری از گروه‌های خارج از استان کرمانشاه نیز شرکت داشتند.

وی افزود: علاوه بر جشنواره‌های گذشته اجرای‌های را به صورت پراکنده در اکثر نقاط کشور داشته و در هفته فرهنگ کرمانشاه نیزاجرایی را در کاخ گلستان برگزار کردیم و در سال جاری نیز اجرای را در کاخ سعد آباد خواهیم داشت.

یزدانی در مورد سطح برگزاری این دوره از جشنواره موسیقی ابراز رضایت کرد و گفت: نسبت به گذشته رشد چشم‌گیری داشت و شرکت گروه‌های از نقاط مختلف ایران از جمله تفاوت‌های بارز این جشنواره با دور قبل بود.

وی با اشاره به بازار راکد موسیقی ادامه داد: در چند سال اخیر بازار موسیقی در کرمانشاه راکد بود و تقریبا هیچ اجرایی جز اجرای موسیقی مقاومت صورت نگرفت، و این کم توجهی مسئولین قبلی عرصه موسیقی کرمانشاه را می‌رساند، اما در زمان سرپرستی شهاب متقی‌فر تغییرات مطلوبی صورت گرفت و به دنبال آن موسیقی کرمانشاه جان تازه‌ای گرفت و درشش ماه گذشته چندین کنسرت برگزار شد و برنامه‌های مختلفی برای گروه‌های مختلفی گذاشتند.

سرپرست گروه خیام گفت: از دیگر اتفاقات مطلوبی که درشش ماهه اخیر در عرصه موسیقی استان اتفاق افتاد می‌توان به اجرای کنسرت محمدرضا لطفی، نوازنده تار، اجرای اساتید قدیم موسیقی و اجرای پر شور حسام‌الدین سراج خواننده نامی ایران اشاره کرد.

یزدانی افزود: امیدواریم که برگزاری چنین برنامه‌هایی تداوم داشته باشد و از مسئولین خواستار حمایت‌های مالی، احداث کارگاه‌های آموزشی موسیقی و جذب اساتید با تجربه هستیم چرا که عدم وجود فضای مناسب برای اجرای کنسرت‌های متعدد و حمایت مسئولین در این زمینه باعث شده اکثر دانش‌آموختگان موسیقی در استان به دلیل فقدان کلاس‌های مناسب و با سطح مطلوب مجبور به تحمل رنج سفر شده و برای آموزش به شهرهای دیگر و پایتخت رفته تا بتوانند در این زمینه آموزش‌های مناسب و کافی را ببینند.

وی در خصوص دیگر برنامه های اجرا شده توسط گروه خیام گفت: برنامه‌های متعددی برگزار شد که از این جمله می‌توان به اجرای روز خلیج فارس و بزرگداشت استاد یداله رحمانی اشاره کرد.

وی در خصوص قطعات اجرا شده توسط گروه خیام در چهارمین جشنواره موسیقی مقاومت گفت: اولین قطعه مربوط ساز و آواز چهارگاه:‌ با ساز کمانچه همراه بود که درآمد چهارگاه در زابل و حصار به طول انجامید.

وی افزود: قطعات در دستگاه‌های چهارگاه: پیش درآمد چهارگاه قطعی گوش شنونده را برای شنیدن قطعات بعدی و آواز آماده می‌کند خواننده نیز می‌تواند خود را برای خواندن آواز آماده می‌کند.

سرپرست گروه خیام افزود: دومین اجرا مربوط به چهار مضراب چهارگاه: با تک نوازی تار و اجرای تصنیف بود.

یزدانی ادامه داد: تک نوازی تار، تصنیف، ادامه ساز و آواز در گوشه‌ی مخالف که با همراهی تار و کمانچه اجرا شد از دیگر قطعات اجرا شده توسط گروه خیام بود.

وی اضافه کرد: مولاسیون در دستگاه همایون و تصنیف همایون از دیگر اجراهای گروه خیام در جشنواره مقاومت بود.

لازم به ذکر است، سرپرست گروه خیام علاوه بر کسب مقام برتر جشنواره به عنوان آهنگساز برتر این دوره از جشنواره مقاومت شناخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی خیام به سرپرستی و آهنگسازی سامان یزدانی پور توانست با اجرای شورانگیز خود و در رقابت با 12 گروه شرکت کننده از دیگر استان‌ها مقام اول جشنواره موسیقی مقاومت را از آن خود کند و بار دیگر افتخاری به کارنامه افتخارات کرمانشاهیان بیفزاید.

گروه خیام از 3 سال پیش کار خود را آغاز کرد و در اولین اجرای رسمی خود، جشنواره سنندج که دو سال گذشته برگزار شد توانست مقام سوم این جشنواره را کسب کند.

این گروه در جشنواره های دیگری چون(جشنواره غرب کشور) با ‌مضمون موسیقی سنتی و محلی شرکت کرد و در این جشنواره نیز توانست در بخش سنتی مقام سوم را از آن خود کند.

گروه خیام در همان سال نیز در جشنواره دیگری شرکت کرده که در این جشنواره نیز توانست مقام دوم را کسب کند.

این گروه فعالیت خود را ادامه داد و در سال گذشته برای دومین بار ‌در جشنواره سنندج که هر ساله در اسفند ماه برگزار می‌شود شرکت و در بخش محلی مقام اول را بدست آورد.

این گروه موسیقی کرمانشاهی که همه اعضایش نیز بومی و کرمانشاهی هستند در دوره گذشته جشنواره مقاومت موسیقی نیز شرکت کرد و به عنوان برگزیده مورد تقدیر قرار گرفت.