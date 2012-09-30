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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۰

قدکچی:

100 هزار گزش در سال در ایران اتفاق می افتد

100 هزار گزش در سال در ایران اتفاق می افتد

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس موسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی گفت: 100 هزار گزش در سال در ایران اتفاق می افتد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی فامیل قدکچی قبل از ظهر یکشنبه در همایش روز جهانی هاری که به میزبانی استان البرز در موسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی برگزار شد، اظهار داشت: در سال شاهد 100 هزار گزش هستیم که دارای هزینه بالا بر اقتصاد کشور است.

رئیس موسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی ادامه داد: این موسسه امکاناتی را در حال فراهم کردن تا سرم ضد هاری را تهیه کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه این موسسه 50 سال سابقه تولید سرم های درمانی مار گزیدگی را دارد تلاش ما بر این است که این سرم را تهیه کنیم.

قدکچی گفت: با تهیه این سرم از خروج میلیاردها ارز از کشور جلوگیری خواهیم کرد و شاهد خودکفایی خواهیم بود.

رئیس موسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی اظهار داشت: در صورت حمایت می توانیم واکسن های مورد نیاز در خصوص هاری را تولید کنیم.
 

کد مطلب 1708529

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