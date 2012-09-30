اتمام زمان ثبت نام داوطلبان قضاوت/ دورخیز 1000 وکیل برای صندلی قضاوت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عالی پناه روز یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه تاکنون 4500 داوطلب از طریق سیستم جذب رایانه ای (نخبگان، داوطلبان دارای مدارک دکترا و...) ثبت نام کرده اند گفت: از این تعداد 2876 نفر دانشجو، 586 نفر حوزوی و یکهزار نفر هم فاقد شرایط لازم بوده اند که بر اساس تفکیک جنسیت 55 درصد آقایان و 45 درصد خانمها ثبت نام کرده اند.

وی افزود: در بخش عمومی هم تاکنون 13 هزار نفر برای شرکت در آزمون قضات ثبت نام کرده اند که 600 نفر تاکنون جذب اختصاصی شدند. همچنین از این تعداد 4 هزار نفر در مراحل جذب اختصاصی و 1500 نفر هم در مراحل مصاحبه علمی پذیرفته شده و در حال گزینش هستند.

عالی پناه اظهار داشت: در میان متقاضیان حدود یک هزار وکیل پایه یک دادگستری قرار دارند که در بخش جذب رایانه ای ثبت نام کرده اند.

وی گفت: آزمون تصدی قضاوت در سطح متوسط و از قوانین آیین دادرسی مدنی، تجارت، جزای عمومی، اختصاصی، کیفری، حقوق اساسی و فقه و اصول برگزار می شود و برای نخستین بار این آزمون متمرکز نبوده و در شهرهای قم، اصفهان، مشهد، تبریز و تهران به صورت همزمان برگزار می شود.

رئیس مرکز آموزش قضات قوه قضائیه با بیان اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 4 هزار قاضی گزینش و استخدام شوند گفت: هنوز قوه قضائیه به نیاز سنجی در خصوص گزینش قضات زن و مرد نرسیده و ما با برگزاری آزمون همچنان در حال گزینش هستیم.

وی در مورد آزمون استخدامی و گزینش قضات شوراهای حل اختلاف گفت: 3500 نفر در این آ‍زمون شرکت کرده که نتایج اولیه آن آماده است. در این آ‍مون نمره حد نصاب 60 از 100 بوده و سطح سوالات هم متوسط بوده است.

عالی پناه در مورد اما و اگرها در خصوص هزینه 29 هزار تومانی ثبت نام گفت: این هزینه تماما صرف آزمون می شود چرا که آ‍زمون در این دوره در شهرهای دیگر هم برگزار می شود.