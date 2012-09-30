اتصال مراکز استانها به شبکه ریلی از اهداف راه آهن کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، طالب زارع صبح یکشنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: حمل و نقل ریلی کشور کمتر از نیم درصد از یارانه‌ها سهم دارد و فشار کمی را از این نظر به کشور وارد می‌کند و این در حالی است که میزان مصرف سوختی کمتر از یک‌ششم دارد.

وی خواستار استقبال خوب مردم از فروش اوراق مشارکت در بخش راه‌آهن شد و ادامه داد: در حالیکه با کمبود منابع عمومی روبرو هستیم و محدودیت‌هایی در این زمینه داریم، مشارکت مردم می‌تواند در تامین اعتبارات به ما کمک کند.

قائم مقام راه آهن جمهوری اسلامی به امنیت ناوگان ریلی اشاره و با اشاره به منافع اقتصادی و اجتماعی استفاده از حمل و نقل ریلی، اضافه کرد: امیدواریم با مشارکت گسترده در این طرح‌ها بتوانیم پروژه‌های راه‌آهن از جمله راه‌آهن بوشهر را توسعه و گسترش داده و پروژه‌ها را در موعد مقرر به بهره‌برداری برسانیم.

زارع با اشاره به پیش‌بینی احداث چهار هزار خطوط ریلی در برنامه پنجم، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امسال در حدود یک‌هزار کیلومتر خطوط ریلی جدید در کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: برای احداث خطوط ریلی دوم کشور حدود یک‌هزار و 500 کیلومتر در کنار خطوط فعلی احداث می‌شود که سال گذشته حدود 300 کیلومتر اجرا شده و امسال نیز برنامه داریم که یک‌هزار و 200 کیلومتر دیگر اجرا کنیم که این خطوط عمدتا در محور جنوب از سمت استان هرمزگان تا اصفهان است.

قائم مقام راه آهن جمهوری اسلامی به هدف‌گذاری ریلی در کشور اشاره کرد و افزود: بر این اساس جابه‌جایی بار باید در انتهای سند چشم‌انداز از 10 به 30 درصد افزایش یابد که معادل 33 میلیون تن خواهد بود.

وی همچنین به چشم‌انداز جابجایی مسافر در این سند اشار کرد و گفت: در حال حاضر جابجایی مسافر دارای سهم 11 درصدی است که معادل 29 میلیون نفر است و باید به 18 درصد یعنی 52 میلیون نفر برسد.

زارع بیان کرد: اتصال مراکز استان‌ها به شبکه ریلی یکی از اهداف راه آهن جمهوری اسلامی است و بوشهر نیز به عنوان یکی از این مراکز در دستور کار است و پروژه راه آهن برای آن تعریف شده است.