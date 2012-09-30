  1. جامعه
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵

نصب اسماء متبرکه در میادین شرق تهران

شهردار منطقه 8 از نصب اسماء متبرکه در سطح میادین شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اشاره به اینکه ساماندهی میادین از ارکان حفظ هویت شهر است اظهار داشت: اسماء متبرکه به صورت احجام سنگی و  سنگ خط در میادین سطح محدوده نصب می شود.

وی افزود: ساماندهی میادین شهر از  ارکان حفظ هویت شهر است و به طور حتم نمادی که در یک میدان کار می شود باید هویت شهری را زنده کند.

شهردار منطقه 8  در ادامه از نورپردازی پلهای عابر پیاده محدوده شرق تهران به منظور استفاده بهینه و افزایش امنیت تردد شهروندان در هنگام تاریکی هوا خبر داد و گفت: تمامی پلهای عابر پیاده با استفاده از لامپهای کم مصرف نورپردازی می شوند.

وی با اشاره به بازسازی و بازپیرایی بوستانهای سطح منطقه  افزود: ایجاد رمپ ورودی در بوستانها، تجهیز وسایل بازی کودکان و بهسازی معابر عبوری از جمله اقداماتی است که در سطح بوستانهای شرق تهران صورت پذیرفت.

شادالوئی با تاکید بر اهمیت نور پردازی بوستانها گفت: با توجه به تاریکی هوا در فصل  زمستان، بوستانهای سطح محدوده نیز با استفاده از لامپهای کم مصرف نور پردازی شدند.
کد مطلب 1708538

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