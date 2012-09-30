نصب اسماء متبرکه در میادین شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اشاره به اینکه ساماندهی میادین از ارکان حفظ هویت شهر است اظهار داشت: اسماء متبرکه به صورت احجام سنگی و سنگ خط در میادین سطح محدوده نصب می شود.

وی افزود: ساماندهی میادین شهر از ارکان حفظ هویت شهر است و به طور حتم نمادی که در یک میدان کار می شود باید هویت شهری را زنده کند.

شهردار منطقه 8 در ادامه از نورپردازی پلهای عابر پیاده محدوده شرق تهران به منظور استفاده بهینه و افزایش امنیت تردد شهروندان در هنگام تاریکی هوا خبر داد و گفت: تمامی پلهای عابر پیاده با استفاده از لامپهای کم مصرف نورپردازی می شوند.

وی با اشاره به بازسازی و بازپیرایی بوستانهای سطح منطقه افزود: ایجاد رمپ ورودی در بوستانها، تجهیز وسایل بازی کودکان و بهسازی معابر عبوری از جمله اقداماتی است که در سطح بوستانهای شرق تهران صورت پذیرفت.

شادالوئی با تاکید بر اهمیت نور پردازی بوستانها گفت: با توجه به تاریکی هوا در فصل زمستان، بوستانهای سطح محدوده نیز با استفاده از لامپهای کم مصرف نور پردازی شدند.