نمایش آثار جشنواره فیلم کوتاه تهران در اردبیل

سعیده عدلی در گفتگو با مهر تصریح کرد: نمایش این فیلمها در راستای معرفی و نمایش آخرین ساخته های کارگردانان استانی، ملی و بین المللی در زمینه فیلم کوتاه و انیمیشن نمایش داده می شود.

وی نمایش فیلمهای بخش ملی این جشنواره را در 9 سئانس و سایر بخشها از جمله جنبی بین المللی، انیمیشن و مرور فیملهای برزیل را هر کدام در یک سئانس برشمرد و تصریح کرد: نمایش این فیلمها به مدت دو روز ادامه خواهد یافت.



مسئول انجمن سینمای جوانان استان با اشاره به حضور فیلمسازان اردبیلی در این جشنواره افزود: پنج فیلم کوتاه از استان اردبیل برای بخش نهایی این جشنواره انتخاب شده است.

به گفته وی این فیلمها شامل "عطش" ساخته مرتضی عدلی، "شیروان دره" ساخته بهزاد مولود، "دور" ساخته بهمن طهماسبی پور، "تاکسی سفید" ساخته مشترک حسین درازی و سید امین موسوی و "من و یک بسته خرما و یک اتفاق ساده" ساخته علی قیاسی است.

عدلی با بیان اینکه مراسم اختتامیه این جشنواره در تهران برگزار خواهد شد، تاکید کرد: فیلمهای این جشنواره به مدت دو روز از 10 تا 12 مهر ماه سال جاری از ساعت 11 قبل از ظهر تا 18 عصر در مجتمع فرهنگی فدک اردبیل نمایش داده خواهد شد.

