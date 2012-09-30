حدود 30 درصد گزیدگی و آلودگی ها در کشور مربوطه به سگ های ولگرد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن دستور قبل از ظهر یکشنبه در همایش روز جهانی هاری که به میزبانی استان البرز در موسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد افراد آلوده به بیماری هاری در کشور زیر عدد 10 است ولی در پاکستان بالای 5 هزار نفر گزارش شده است.



وی ادامه داد: در سطح کشور اقدامات مختلف انجام می شود و در هر زمان در هر کدام از این اقدامات نتوانیم فعالیت ها را گسترش دهیم تعداد کانون ها افزایش خواهد یافت.



معدوم سازی سگ های ولگرد در دستور کار

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه یکی از طرح های ما معدوم سازی سگ های ولگرد است، اضافه کرد: حدود 30 درصد گزیدگی و آلودگی ها و کانون ها مربوط به سگ های ولگرد است.



دستور ادامه داد: سالیانه 350 هزار واکسن قلاده برای واکسیناسیون در کشور برای سگ های صاحب دار توزیع می شود و باید بتوانیم این میزان را افزایش دهیم. زمانی که بتوانیم این امر را محقق کنیم کل جامعه هدف را زیر پوشش می بریم.

وی گفت: در دهه 70 حدود 25 هزار واکسن در کشور موجود بوده است که هم اکنون 350 هزار واکسن شده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات سیستم مراقبت است که در بخش های مختلف فعالیت می کنیم.

وی اظهار داشت: به محض اینکه موردی از بیماری گزارش می شود بلافاصله اکیپ های دامپزشکی اعزام می شود و نمونه برداری انجام می شود.

دستور افزود: بازرسی های قبل از کشتار در کشتارگاه ها را داریم که مواردی داشتیم که دام علائم هاری را داشته است و اقدامات قرنطینه ای در همان مکان قبل از در دسترس قرار گرفتن مردم انجام شده است.

وی با بیان اینکه بیماری هاری از ویژگی ها خاص برخوردار است، اضافه کرد: در سازمان دامپزشکی در حوزه هاری به دلیل ویژگی های که وجود دارد بیماری هاری یکی از ده بیماری است که در اولویت کاری ما قرار دارد.



رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: البته ابعاد کار سازمان دامپزشکی بیشتر به مشترک بودن بیماری های بین انسان و حیوان معطوف است.

وی ادامه داد: اقدمات ما در برخی از بیماری های زئونوز بودن و جنبه اقتصادی است که بیماری هاری از جمله آن است.



دستور با اشاره به اینکه بیماری هاری یکی از شاخص های بهداشتی است، اضافه کرد: میزان آلودگی، تلفات انسانی و اتفاقات و اثرات آن یکی از شاخص های بهداشتی در سازمان دامپزشکی است.



وی گفت: بیماری هاری از جمله بیماری هایی است که در سطح کشور می تواند در تمام استان ها کانون بیماری در طول سال داشته باشد.



حجم آلودگی بیماری هاری در کشورهای آسیایی و آفریقایی بالا است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: امروزه در اکثر کشورها بیماری هاری وجود دارد و کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه و شرق آسیا جزو کشورهای هستند که حجم آلودگی در آنها بالا است.



80 درصد حیوان گزیدگی مربوط به سگ گزیدگی است

دستور اظهار داشت: در قالب این حیوان گزیدگی ها، 80 درصد مربوط به سگ گزیدگی است.



وی ادامه داد: در حوزه دامی کانون های ما عمدتاً در رابطه با نشخوارکننده ها است و بیش از 60 تا 65 درصد موارد کانون هاری در سال اتفاق می افتد مربوط است گاو و سایر نشخوارکنندگان است.



رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: این حساست دام و کار را نشان می دهد و آسیب پذیری برای بهداشت عمومی و مسائل بهداشت دامی است.



دستور افزود: اقدامات مختلف در دامپزشکی کشور در رابطه با بیماری انجام می دهیم و در اثر این اقدامات مثبت موارد کانونی انسان زیر ده عدد است.