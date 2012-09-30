محمدرضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان یزد با دارا بودن 620 هکتار سطح زیر کشت، رتبه نخست تولید زیتون در استان را داراست.
وی همچنین مجموع سطح زیر کشت باغات زیتون در استان را دو هزار و 160هکتار عنوان کرد.
مدیر امور باغبانی استان یزد از متوسط برداشت بیش از هزار و 500 تن زیتون در استان خبر داد و گفت: کار برداشت زیتون از هزار و 100هکتار سطح زیر کشت درخت بارور این محصول آغاز شده است که پیشبینی میشود تا پایان فصل برداشت در سال جاری هزار و 680 تن محصول زیتون از باغات استان برداشت شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر جهت تهیه روغن با ارزش زیتون دو دستگاه، روغنکشی به شهرستانهای طبس و تفت اختصاص داده ایم و همچنین در آینده نزدیک دو دستگاه دیگر نیز به شهرستانهای میبد و اردکان تخصیص میدهیم تا امور مربوط به تهیه روغن زیتون با سهولت صورت پذیرد.
ابراهیمی بیان داشت: درحال حاضر 12 نوع زیتون در استان وجود دارد که عمده آن مربوط به نوع زرد و روغنی است همچنین 15 درصد از کل تولید سال گذشته در زمینه تهیه روغن به کار زیتون رفته و از مابقی ان انواع شوری جات تهیه شده است.
یزد - خبرگزاری مهر: مدیر امور باغبانی استان یزد گفت: با توجه به برداشت زیتون تا کنون، پیشبینی میشود تا پایان فصل برداشت امسال، بیش از هزار و 650 تن محصول زیتون از باغات استان برداشت شود.
محمدرضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان یزد با دارا بودن 620 هکتار سطح زیر کشت، رتبه نخست تولید زیتون در استان را داراست.
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