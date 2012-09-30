100 دهیار به عنوان راهور محله در استان کردستان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان نادری ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از دهیاران نمونه استان کردستان اظهار داشت: با امضای تفاهم نامه بین سازمان شهرداری ها و دهیاران کشور و معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور در سال 82 طرح راهوران محله به اجرا درآمد تا پلیس راه بتواند توسط دهیاران بخشی از اهداف مورد نظر خود را اجرا کند.

وی افزود: در همین راستا از سال 89 تا کنون همایش های متعددی با همکاری مدیر کل امور روستا، حمل و نقل و پایانه ها، راه و شهرسازی و فرمانداران برگزار شده است و پس از شناسایی و معرفی کلیه دهیاران 100 دهیار به عنوان راهوران محله با پلیس راهور کردستان همکاری می کنند.

رئیس پلیس راهور کردستان ادامه داد: فعالیت راهوران محله توانسته در زمینه ارتقای سطح فرهنگ ترافیک، آموزش رانندگان محورهای روستایی و پیگیری رفع نقاط حادثه خیز و نواقص جاده ای نقش موثری ایفا کند.

نادری یادآور شد: با توجه به عدم امکان پوشش راه های روستایی توسط پلیس و کثرت محورهای روستایی و همچنین کمبود تجهیزات لازم و وجود مشکلات مهندسی در راه های روستایی با وجود دهیاران محله بسیاری از این مشکلات مرتقع شده است.

وی در ادامه به اهداف تشکیل طرح راهوران محله ویژه مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: کاهش تلفات جانی و خسارت مالی در جاده های روستایی، افزایش سطح آگاهی عمومی در زمینه رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه دهیاران به جاده های روستایی از نظر تجهیزات و امکانات و وضعیت جاده ها از مهمترین این اهداف است.

رئیس پلیس راهور کردستان نظارت و کنترل بیشتر نقاط دور دست، همراهی با پلیس در کنترل عبور و مرور و رفع انسداد معابر در مواقع تصادفات و امدادرسانی، ارائه گزارش جامع به پلیس و اطلاع رسانی به موقع وقع تصادفات به مراکز درمانی و انتظامی را از دیگر اهداف تشکیل طرح راهوران محله ویژه مناطق روستایی عنوان کرد.

کاهش 12 درصدی تلفات در جاده های روستایی

نادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار تصادفات منجر به فوت در جاده های روستایی سطح استان کردستان بیان کرد: میزان تلفات در جاده های روستایی استان در شش ماهه نخست سال 91 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: در شش ماهه اول سال 90 آمار کشته های ناشی از تصادفات جاده ای در محورهای روستایی 24 نفر اعلام شد که این میزان در سال جاری به 21 نفر کاهش یافته است.

در پایان این همایش از 29 دهیار برتر و نمونه که در زمینه ارتقای فرهنگ ترافیکی در روستاهای کردستان با پلیس راهور استان همکاری داشته اند، با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.