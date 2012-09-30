30پرونده بهداشت محیط شهرستان دنا به مراجع قضایی ارجاع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر شایان نژاد افزود: خانه های بهداشت به متخلفان بهداشتی اخطاریه کتبی داده و در صورت عدم رفع مشکل، پس از دو اخطار متوالی، پرونده به شبکه بهداشت و درمان شهرستان دنا ارجاع داده می شود.

وی با بیان اینکه خانه های بهداشت این شهرستان، موظفند ماهانه پنج مورد تخلف بهداشتی را بر حسب اولویت مشکلات بهداشتی به شبکه بهداشت و درمان این شهرستان معرفی کنند، عنوان کرد: شبکه بهداشت و درمان نیز موظف است پرونده را به ضمیمه اخطاریه ها به دادگستری استان ارائه دهد.

159فروشگاه عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی مورد بازدید قرار گرفت

کارشناس مواد غذایی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در روزهای پایانی شهریور ماه سال جاری، از 159 فروشگاه عرضه محصولات آرایشی، بهداشتی و همچنین عطاری در شهرهای مختلف استان بازدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین جهان بین افزود: این بازدیدها در شهرستان های دنا، باشت، گچساران، کهگیلویه، بهمئی و چرام انجام شده است.

وی بیان داشت: در این بازدید استانی،مواد و وسایل 36 مورد از فروشگاههای عرضه وسایل آرایشی و بهداشتی که فاقد مجوز وزارت بهداشت بودند، جمع آوری شدند.

جهانبین افزود: در این بازدیدها، کارشناسان معاونت غذا و دارو محصولات 22 داروخانه در شهرستان های استان را نیز مورد بررسی قرار دادند.

درد و فشار بیش از 15 دقیقه در قفسه سینه از علائم سکته قلبی است

پزشک شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهمئی، گفت: احساس درد و فشار در قفسه سینه بیش از 15 دقیقه، تنگی نفس، کند و تند شدن ضربان قلب، تورم در مچ پا یا بالاتر، علائم ابتلا به سکته هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی غفاری افزود: کاهش یا قطع جریان خون به یک یا چند رگ قلب، روند اکسیژن رسانی به قلب را متوقف کرده و فرد دچار سکته می شود.

وی بیان داشت: دردی که با استراحت و مصرف دارو بهبود نمی یابد، تسری درد به بازوها به ویژه بازوی راست، شانه و گردن، تعریق، سرد شدن پوست، صورت رنگ پریده، تنگی نفس، اضطراب زیاد، استفراغ، سکسکه، غش کردن و ضعف شدید، مهمترین علایم ابتلا به سکته قلبی هستند و در صورت عدم مراجعه سریع به پزشک، عواقب نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت.

غفاری با بیان اینکه افراد باید در صورت ابتلا به فشار خون بالا، از مصرف کنسروها، گوشت خشک و غذاهای چرب پرهیز کنند، اظهار داشت: در این افراد استعمال دخانیات باید متوقف شده و مصرف کافئین نیز کاهش یابد.

وی افزود: این افراد درصورت اضافه وزن، از یک رژیم غذایی مناسب برای کاهش وزن استفاده کنند.