پروژه های عمرانی دانشگاه بوعلی همدان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا همدان پیش از ظهر یکشنبه در آیین بهره برداری از خوابگاه دانشگاه بوعلی گفت: با بهره برداری از پروژه خوابگاهی بعثت سه، تمام دانشجویان دختر این دانشگاه از خوابگاه برخوردار شدند.

مرتضی هزاوه ای از صرف سه میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این خوابگاه خبر داد و گفت: خوابگاه های دانشجویان دختر به داخل دانشگاه بوعلی سینا انتقال یافته و هم اکنون کمبود خوابگاه برای دانشجویان روزانه این دانشگاه وجود ندارد.

وی اظهار داشت: بلوکهای یک و دو خوابگاه بعثت در سالهای گذشته احداث شده و مورد استفاده دانشجویان قرار گرفته است.

هزاوه ای افزود: خوابگاه کوثر یک و دو نیز ویژه دانشجویان مقطع دکترا است و از اول آبان ماه سالجاری مورد استفاده دانشجویان مقطع دکترا قرار می گیرد.

هزاوه ای با بیان اینکه زمان احداث این خوابگاه پنج ماه بوده و ظرفیت آن 150 نفر است، اضافه کرد: مجموع اعتبار هزینه شده برای احداث هر دو فاز این خوابگاه افزون بر یک ونیم میلیارد تومان بوده است.

گفتنی است: امروز در برنامه ای یک روزه آزمایشگاه زمین شناسی و ژئوتکنیک گروه زمین شناسی، کارگاه دانشگاه مهندسی، فاز سوم خوابگاه بعثت، خوابگاه کوثر یک و دو و سایت رایانه دانشگاه هنر و معماری بهره برداری می شود.

بهره برداری ساختمان جدید آموزشی دانشکده فنی و مهندسی کبودراهنگ و دانشکده صنایع غذایی بهار نیز از دیگر برنامه هاست.