استاندارد جاده های کردستان در حد راه های روستایی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راشد مدرس گرجی ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از دهیاران نمونه استان کردستان اظهار داشت: راهسازی در استان کردستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی منطقه نسبت به دیگر استان های کشور هزینه بر است و همین امر باعث کندی فعالیت های راهسازی می شود.

وی افزود: با توجه به مناطق کوهستانی و صعب العبور در محورهای استان ایجاد جاده های استاندارد و بزرگراه بسیار دشوار است و در حال حاضر بسیاری از جاده های این استان استانداردی در حد جاده های روستایی را دارا هستند و این وضعیت باعث بروز تصادف می شود.

مدیر راهداری راه و شهرسازی استان کردستان ادامه داد: متاسفانه همزمان با ورود خودرو به کشور، فرهنگ استفاده از آن در میان مردم ایجاد نشد و این مهم در بحث ایجاد ترافیک و حوادث ناگوار رانندگی در سطح معابر درون و برون شهری تاثیر گذار است.

مدرس گرجی یادآور شد: توجه به علائم و تابلوهای هشدار دهنده در جاده ها و استفاده از آگاهی و هشدارهای پلیس و عمل به آنها می تواند از بسیاری از حوادث و تصادفات رانندگی جلوگیری کند و به همین دلیل باید فرهنگ سازی مناسبی در این حوزه صورت گیرد.

در پایان این همایش از 29 دهیار برتر و نمونه که در زمینه ارتقای فرهنگ ترافیکی در روستاهای کردستان با پلیس راهور استان همکاری داشته اند، با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.