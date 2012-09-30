  1. استانها
  2. کردستان
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۵

مدرس گرجی:

استاندارد جاده های کردستان در حد راه های روستایی است

استاندارد جاده های کردستان در حد راه های روستایی است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان گفت: محورهای مواصلاتی استان کردستان استانداردی در حد جاده های روستایی دارند که این مسئله مشکلات بسیاری را به وجود می آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راشد مدرس گرجی ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از دهیاران نمونه استان کردستان اظهار داشت: راهسازی در استان کردستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی منطقه نسبت به دیگر استان های کشور هزینه بر است و همین امر باعث کندی فعالیت های راهسازی می شود.

وی افزود: با توجه به مناطق کوهستانی و صعب العبور در محورهای استان ایجاد جاده های استاندارد و بزرگراه بسیار دشوار است و در حال حاضر بسیاری از جاده های این استان استانداردی در حد جاده های روستایی را دارا هستند و این وضعیت باعث بروز تصادف می شود.

مدیر راهداری راه و شهرسازی استان کردستان ادامه داد: متاسفانه همزمان با ورود خودرو به کشور، فرهنگ استفاده از آن در میان مردم ایجاد نشد و این مهم در بحث ایجاد ترافیک و حوادث ناگوار رانندگی در سطح معابر درون و برون شهری تاثیر گذار است.

مدرس گرجی یادآور شد: توجه به علائم و تابلوهای هشدار دهنده در جاده ها و استفاده از آگاهی و هشدارهای پلیس و عمل به آنها می تواند از بسیاری از حوادث و تصادفات رانندگی جلوگیری کند و به همین دلیل باید فرهنگ سازی مناسبی در این حوزه صورت گیرد.

در پایان این همایش از 29 دهیار برتر و نمونه که در زمینه ارتقای فرهنگ ترافیکی در روستاهای کردستان با پلیس راهور استان همکاری داشته اند، با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.

کد مطلب 1708549

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها