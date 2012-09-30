میزان رضایتمندی مردم از شهرداری ها مطلوب نیست

عثمان رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آموزش مسئولان و مدیران اجرایی برای خدمات رسانی بهتر به مردم یک نیاز ضروری است که متاسفانه این امر نادیده گرفته شده است.

وی از توزیع ناعادلانه درآمدها و اعتبارات در حوزه شهرداری ها انتقاد کرد و افزود: نیاز است با مدیریت درست و برنامه ریزی مناسب کاستی ها جبران شود.

شهردار سقز بیان کرد: با توجه اهداف مشترک و اجرایی کردن برنامه های مد نظر باید اعضای شورای اسلامی شهر تعامل بیشتری با شهرداری ها داشته باشند.

57 طرح عمرانی در شهرستان سقز اجرا می شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: تا پایان سال جاری 57 طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 600 میلیارد ریال اجرا می شود.

شهردار سقز با اشاره به اینکه با پیگیری ها مستمر طی چند سال گذشته اقدامات مناسبی توسط شهرداری ها صورت گرفته است، ادامه داد: جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی یکی از نیازهای اصلی شهرداری ها است.

رحیمی در پایان گفت: برای خدمات رسانی بهتر و عمران و آبادانی استتان باید بسیاری از قوانین شهرداری ها تغیر کند و متناسب با وضعیت فعلی شهرها شود.