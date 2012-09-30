2100 دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی کردستان تحصیل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، طیب قدیمی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه علوم پزشکی کردستان و افزایش دانشجویان این مرکز آموزش عالی اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید 517 نفر دانشجوی جدید الورود در 27 رشته تحصیلی پذیرش شده اند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این دانشجویان در پنج دانشکده دندانپزشکی، پزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت و پیرا پزشکی مشغول به تحصیل هستند، افزود: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی در پذیرش دانشجو در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد نیز توانمند عمل کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ادامه بیان کرد: توسعه دانشکده های پزشکی یکی از اولویت های کاری این دانشگاه است.

قدیمی یادآور شد: تحقق برنامه های مد نظر سازمان بستر تربیت نیروهای مروج سلامت در جامعه را به دنبال دارد.

وی با اشاره به توجه ویژه نظام به امر آموزش و افزایش مراکز آموزش عالی پزشکی در سراسر کشور ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر در اکثر شهرستان ها دانشگاه پزشکی فعال است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: دانشجویان مهم ترین سرمایه های کشور هستند که می توانند در عرصه های جهانی نقش آفرینی کنند.

قدیمی اظهار داشت: خدمت در عرصه سلامت افراد جامعه ایثارگری، مسئولیت پذیری و تلاش را نیاز دارد که باید دانشجویان این مولفه ها را در خود تقویت کنند.