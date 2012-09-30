بیمه کیفیت ساختمان ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی موسی الرضا در نشستی خبری به مناسبت انعقاد تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی ساختمان، اظهار داشت: شرکت بیمه میهن با همکاری باشگاه مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان بیمه نامه ای با تخفیف های دوبرابری نسبت به دیگر بیمه های محلی برای مهندسان و خانواده های آنها در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت بیمه کیفیت ساختمان، اظهار داشت: اهمیت بیمه به پرداخت خسارت نیست بلکه در جلوگیری از ساخت بی کیفیت ساختمان است زیرا اگر یک ساختمان بدون توجه به مقررات ملی و مصالح ساختمانی با کیفیت ساخته شده باشد، شرکت بیمه آن را بیمه نمی کند.

موسی الرضا با بیان اینکه براین اساس هرساختمانی که بیمه نداشته باشد از همان روز اول کلنگی محسوب می شود، گفت: بیمه مرکزی، بیمه کیفیت ساخت را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است تا علاوه بر کیفیت ساخت، تمامی خطرات و ریسک های احتمالی یک ساختمان هم تحت پوشش بیمه باشد.

مدیرعامل بیمه میهن با اشاره به حق بیمه 45 هزار تومانی در هر سال برای بیمه کیفیت ساختمان، افزود: براساس این بیمه، یک ساختمان از ابتدای ساخت تا 10 سال پس از آن بیمه است و 350 تا 50 درصد بابت حق بیمه به بهره بردار تخفیف داده می شود ضمن آنکه در ابتدا مالک در زمان اخذ جواز مبلغی را بابت بیمه می پردازد.

وی با اشاره به بیمه مسکن مهر، تصریح کرد: قسط خانه های مسکن مهر هم به درخواست فروشنده بیمه می شود تا وقتی مالک، خانه خود را به فروش رساند دغدغه ای بابت پرداخت وام نداشته باشد.

در ادامه میثم جعفری رئیس هیات مدیره باشگاه مهندسان، گفت: مهندسان می توانند با مراجعه به سایت WWW.BASHGAHEO.COM به صورت آنلاین ثبت نام کنند و یا با ارایه مشخصات به باشگاه مهندسان، کارگزان بیمه با آنها تماس بگیرند.