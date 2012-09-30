نیروی انتظامی شمشیر برنده در برابر متجاوزان به مرزهای ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان امروز یکشنبه در بیست و نهمین مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی که در دانشگاه این نیرو برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه شهدای نیروی انتظامی خطاب به فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی گفت: امروز شما مسئولیت سنگینی را برعهده گرفته اید مسئولیتی در جهت خدمت گذاری بی نام و نشان به مردم ایران.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه مشکل جامعه بشری در طول تاریخ فقدان حاکمان و حکمرانان صالح بوده است، اظهار داشت: مسئولیت پیامبران برای جامعه بشری رسیدن به حاکمان صالح بوده است، از این رو تمام جنگ‌ها، فاصله‌ها، تحقیرها و له شدن شخصیت انسان بخاطر فقدان حاکمیت و حاکمان صالح است.

احمدی نژاد ادامه داد: همچنین جامعه بشری به سرعت مطالبه عدالت را دنبال می کند و عدالت و عدالت‌خواهی به عنوان مطالبه اول جامعه بشری تبدیل شده است.

رئیس جمهور گفت: مسئولیت ما این است که بتوانیم الگوی مناسب از حاکمان و حکمرانان صالح را به جهانیان معرفی کنیم؛ چراکه بعضی از حاکمان خود را برتر از ملت ها می پندارند و به راحتی از اموال عمومی استفاده می کنند و با این کار فقط هزینه سنگینی را بر دوش ملت‌ها می گذارند، همچنین به فخر، سلطه طلبی و توسعه طلبی می اندیشند اما در نقطه مقابل آن حاکمان صالح هستند که به دنبال خدمت به مردم و احترام به ملتند.

احمدی نژاد افزود: از نگاه ما حکومت در خدمت مردم قرار دارد و پایه اصلی حکومت صالح عشق و محبت به مردم است.

وی با بیان اینکه باید عدالت را در جهان مستقر کرد، تصریح کرد: برقراری عدالت مستلزم عشق و خدمت به مردم است، ما این عشق و خدمت را در کشور خود به خوبی می بینیم.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به مسئولیت سنگین و خطیر نیروی انتظامی اشاره کرد و با بیان اینکه نیروی انتظامی در حال حاضر مسئولیت سنگینی را به عهده دارد، اظهار داشت: این مسئولیت گسترده و غیرقابل تعطیل است، ضمن آنکه ارتباطات گسترده باعث شده است زوایای جدیدی به ماموریت نیروی انتظامی اضافه شود.

احمدی نژاد افزود: امروز نیروی انتظامی از نقطه صفر مرز تا فعالیت های اجتماعی و پاسداری از فضای مجازی ورود پیدا کرده است و این اهمیت ماموریت نیروی انتظامی را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی حافظ جان، آبرو و ناموس مردم است، ادامه داد: نیروی انتظامی پناهگاه امن مردم به شمار می آید و در هر نقطه و حادثه ای ظاهر می شود تا بتواند آرامش و اعتماد مردم به بدست آورد.

رئیس جمهور اظهار داشت: نیروی انتظامی باید در کنار مردم و دلسوز آنان باشد، البته در دوره سردار احمدی مقدم کارهای خوبی انجام شده است.

احمدی نژاد افزود: سرعت ما برای رسیدن به نقطه مطلوب باید بیشتر شود.

وی اظهار داشت: مطمئن هستم در بخش های مختلف این نیرو از روش های جدید در آموزش استفاده شده است. ضمن آنکه باید به فعالیت دانشگاه علوم اجتماعی نیز اشاره کرد، این دانشگاه قلب تپنده نیروی انتظامی است که در تولید اندیشه و آموزش های مختلف نقش اساسی را ایفا می کند.

رئیس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد که با همت ماموران نیروی انتظامی و در سایه مقام معظم رهبری الگویی مناسب در نیروی انتظامی برای برقراری امنیت و نظم بیشتر ارائه شود، به طوریکه بتوانیم این نظم را به جامعه بشری ارائه دهیم.

احمدی نژاد در پایان سخنانش نیروی انتظامی را یاری مهربان برای آحاد مردم عنوان کرد و گفت: نیروی انتظامی یاری مهربان برای آحاد مردم و شمشیری برنده در برابر متجاوزین به مرزها و امنیت ملی کشور است.

سرمایه اجتماعی شالوده اقتدار نیروی انتظامی است

بنابر این گزارش، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی پیش از سخنان رئیس جمهور با بیان اینکه ماموران شجاع و امین نیروی انتظامی در جهت حفاظت و برقراری امنیت در جامعه تلاش می کنند، اظهار داشت: سرمایه اجتماعی شالوده اقتدار نیروی انتظامی است.

به گفته احمدی مقدم اقتدار ناجا در گرو برقراری امنیت اجتماعی است، نه قدرت سلاح.

فرمانده کل نیروی انتظامی با بیان اینکه شاخصه های امنیت بهبود یافته است، تصریح کرد: برای برقراری امنیت کارها و اقدامات خوبی انجام شده است و می توان اعلام کرد که در حال حاضر شاخصه های امنیت بهبود یافته است.

وی همچنین با بیان اینکه نیروی انتظامی در راستای مبارزه با مواد مخدر اقدامات خوبی را انجام داده است، اظهار داشت: این نیرو همواره با عاملین توزیع و پخش مواد مخدر برخورد کرده است و این برخورد را ادامه خواهد داد.

احمدی مقدم ادامه داد: همچنین نیروی انتظامی در فضای مجازی نیز ورود پیدا کرده و امنیت را در این فضا برقرار کرده است.

فرمانده کل نیروی انتظامی در پایان سخنانش تاکید کرد: این نیرو همواره در جهت خدمت به مردم و تحت توجه رهنمودهای مقام معظم رهبری فعالیت خواهد کرد و آنچه برای ما مهم است برقراری امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران است.

احمدی نژاد به دانشجویان ممتاز دانشگاه علوم انتظامی درجه سردوشی اعطا کرد

رئیس جمهور کشورمان در حاشیه بیست و نهمین مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی به تعدادی از نمایندگان دانشجویان فارغ التحصیل این دانشگاه درجه سردوشی اعطا کرد.

همچنین احمدی نژاد در این مراسم با اهدای لوحی تقدیری از تعدادی خانواده های شهدا، ایثارگران و رزمندگان نیروی انتظامی تقدیر به عمل آورد.