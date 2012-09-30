جشنواره رسانه های برتر حوزه های خلخال و کوثر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ محمدی پیش از ظهر یکشنبه در همایش توسعه شهرستان خلخال گفت: اهمیت اطلاع رسانی و نقش رسانه ها در توسعه منطقه بر کسی پوشیده نیست به همین جهت و برای تجلیل از خبرنگاران حوزه خلخال و کوثر اولین جشنواره رسانه های برتر در این منطقه تا پایان سال برگزار می شود.

وی با اشاره به بخشهای مختلف این جشنواره تصریح کرد: این جشنواره در سه بخش مطبوعات محلی، خبرگزاریها و نشریات سراسری و در چهار بخش خبر، مقاله یا سرمقاله، عکس و گزارش برگزار و از نفرات برتر با اهدای جوایزی تجلیل می شود.

رئیس شورای اداری شهرستان خلخال با بیان اینکه در این جشنواره خبرنگاران و رسانه های برتر تجلیل می شوند، افزود: در اولین جشنواره رسانه های برتر حوزه شهرستانهای خلخال و کوثر چهار عنوان فردی در رشته های خبر، گزارش، مقاله یا سرمقاله و عکس و در رسانه های برتر از دو نشریه محلی، دو نشریه سراسری و دو خبرگزاری تقدیر خواهد شد.

محمدی از آغاز فعالیت دبیرخانه این جشنواره در فرمانداری خلخال خبر داد و اضافه کرد: دبیرخانه این جشنواره آغاز به کار کرده و بعد از برگزاری همایش معرفی توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری و توسعه شهرستانهای خلخال و کوثر فراخوان جشنواره را منتشر می کند.

