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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۰

برای اولین بار در استان/

جشنواره رسانه های برتر حوزه های خلخال و کوثر برگزار می شود

جشنواره رسانه های برتر حوزه های خلخال و کوثر برگزار می شود

خلخال – خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری شهرستان خلخال از برگزاری جشنواره رسانه های برتر در حوزه معرفی شهرستانهای خلخال و کوثر برای اولین بار در سطح استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ محمدی پیش از ظهر یکشنبه در همایش توسعه شهرستان خلخال گفت: اهمیت اطلاع رسانی و نقش رسانه ها در توسعه منطقه بر کسی پوشیده نیست به همین جهت و برای تجلیل از خبرنگاران حوزه خلخال و کوثر اولین جشنواره رسانه های برتر در این منطقه تا پایان سال برگزار می شود.

وی با اشاره به بخشهای مختلف این جشنواره تصریح کرد: این جشنواره در سه بخش مطبوعات محلی، خبرگزاریها و نشریات سراسری و در چهار بخش خبر، مقاله یا سرمقاله، عکس و گزارش برگزار و از نفرات برتر با اهدای جوایزی تجلیل می شود.

رئیس شورای اداری شهرستان خلخال با بیان اینکه در این جشنواره خبرنگاران و رسانه های برتر تجلیل می شوند، افزود: در اولین جشنواره رسانه های برتر حوزه شهرستانهای خلخال و کوثر چهار عنوان فردی در رشته های خبر، گزارش، مقاله یا سرمقاله و عکس و در رسانه های برتر از دو نشریه محلی، دو نشریه سراسری و دو خبرگزاری تقدیر خواهد شد.

محمدی از آغاز فعالیت دبیرخانه این جشنواره در فرمانداری خلخال خبر داد و اضافه کرد: دبیرخانه این جشنواره آغاز به کار کرده و بعد از برگزاری همایش معرفی توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری و توسعه شهرستانهای خلخال و کوثر فراخوان جشنواره را منتشر می کند.
 

کد مطلب 1708563

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