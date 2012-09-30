دستگیری 21متخلف شکارچی در استان فارس در 48 ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی توضیح داد: در همین راستا مامورین گشت اجرایی محیط زیست در حوزه شهرستان های شیراز، مرودشت، بوانات، سپیدان، لار، خنج، نورآباد ، قیر وجهرم موفق به دستگیری21 متخلف شکارچی شدندکه با 20قبضه اسلحه ساچمه زنی و اسلحه گلوله زنی مبادرت به شکار کرده بودند.

وی اضافه کرد: از این متخلفان 32 قطعه پرنده وحشی کبک و تیهو و لاشه دو راس قوچ و کل وحشی کشف و ضبط شد و متخلفین با تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس گفت:بدون شک محیطبانان پرتلاش استان و ماموران اجرایی گارد حفاظت محیط زیست همواره بیدار بوده و در سنگر محیط زیست خدمت می کنند لذا با هوشیاری کامل تمامی مناطق تحت حفاظت و عرصه های محیط زیست مورد نظر جدی و آگاهانه قرار داده و بشدت با متخلفان و شکارچیان برخورد می شود.

وی از شهروندان درخواست کرد تا تخلفات صید و شکار را سریعا به دفتر یگان حفاظت محیط زیست استان فارس 2317158 اطلاع دهند.