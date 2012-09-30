افتتاح و کلنگزنی 100 میلیارد ریال پروژه در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد دشتی صبح یکشنبه در آئین تجلیل از پیشکسوتان صنعت گردشگری استان بوشهر اظهار داشت: تلاشهای بسیار زیادی در حوزه گسترش و توسعه صنایع گردشگری در استان بوشهر صورت گرفته است و هر ساله نیز طرحهای جدیدی اجرا می شود که میتواند در جذب گردشگر در استان بوشهر نقش مهمی داشته باشد.
وی به برخی از پروژههای گردشگری در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: طی هفته گردشگری، معادل 100 میلیارد ریال پروژه گردشگری در استان بوشهر یا افتتاح و یا به بهرهبرداری میرسد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر برخی از این پروژهها را یادآور شد و خاطرنشان ساخت: اسکله توریستی و تفریحی و هتل پرواز بوشهر از طرحهای مهمی است که در این هفته عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد و همچنین سه مرکز اقامتی نیز در شهرستان کنگان به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی به جایگاه ویژه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر در دولتهای نهم و دهم اشاره کرد و افزود: ثبت 300 اثر تاریخی و فرهنگی این استان در فهرست آثار ملی بخشی از کارهایی است که در این زمینه در استان بوشهر صورت گرفته است.
دشتی با اشاره به اینکه استان بوشهر از مقاصد گردشگری در کشور محسوب می شود، اضافه کرد: میزان جذب گردشگر در استان بوشهر در سال گذشته نسبت به سال قبل از ان 52 درصد رشد داشته است.
نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای صنعت هتلداری و آژانسهای مسافرتی استان بوشهر با حضور 12 مرکز درحاشیه این آئین افتتاح شد.
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