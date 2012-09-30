شش نمایش در جشنواره تئاتر کهگیلویه و بویراحمد رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابدالی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هیئت بازبین جشنواره تئاتر استان پس از دیدن 15 اثر که در استان به اجرای عمومی درآمدند، آثار برتر را برای راهیابی به بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان انتخاب کردند.

وی بیان داشت: نمایشهای "زاویله" به کارگردانی "رضا کرمی زاده"، "در جبهه شمال خبری نیست" به کارگردانی "اکبر آیین" و" گامووه" به کارگردانی "محمود خرم آزادی" از یاسوج، "بادلو" به کارگردانی "امیر نوروزی" و"پرخاش های زنی که مادر بود" به کارگردانی "مسلم نارکی" از گچساران و همچنین "آلا صبح زود رفت" به کارگردانی "ایرج کاظمی جو" از کهگیلویه به جشنواره تئاتر استان راه یافتند.

وی افزود: "محمد علی پیر سبزی"، "سید جواد موسوی" و "مهدی ابدالی" بازبینی نمایش های متقاضی حضور در جشنواره را بر عهده داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان کهگیلویه و بویراحمد 11 تا 13 مهر ماه در یاسوج برگزار می شود.