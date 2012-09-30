چهارمین شکست والیبال جوانان افغانستان رقم خورد/جایگیری افغانها در رده 13

به گزارش خبرنگار مهر، تیم 7 نفره والیبال جوانان افغانستان صبح امروز در مصاف با قزاقستان در گروه سوم مرحله دوم که تیم ها برای عنوان نهم تا سیزدهم تلاش می کنند، سه بر صفر شکست خورد و در رده 13 شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا به میزبانی ارومیه، انتخابی جام جهانی قرار گرفت.

تیم هفت نفره افغانستان که نخستین حضور آسیایی جوانان خود را تجربه می کند، در این دیدار در سه ست متوالی و با امتیازهای 25 بر 8، 25 بر 11و 25 بر 17 مغلوف قزاقستان شد تا به کار خود در شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا با چهار شکست سه بر صفر پایان دهد.

در ادامه بازی های امروز ساعت 14، (هندوستان – استرالیا)، ساعت 16، (ایران – چین تایپه) و ساعت 18، (چین – تایلند) به مصاف یکدیگر می روند.



فردا دوشنبه دهم مهرماه در روز دوم مرحله دوم بازی ها ساعت 10، (استرالیا – چین تایپه)، ساعت 14، (ازبکستان – ترکمنستان)، ساعت 14، (تایلند – کره جنوبی)، ساعت 16، (سری لانکا – قزاقستان)، ساعت 16، (ایران – هندوستان) و ساعت 18، (چین – ژاپن) با یکدیگر بازی دارند.

سه شنبه یازدهم مهرماه تیم های شرکت کننده در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا استراحت دارند و مرحله نیمه نهایی نیز از چهارشنبه دوازدهم مهرماه آغاز می شود.

تیم های والیبال جوانان ایران، استرالیا، ژاپن، تایلند، هندوستان، چین تایپه، چین و کره جنوبی با کسب بیشترین امتیاز در چهار گروه، عنوان هشت تیم برتر مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا را به خود اختصاص دادند.

تیم های ژاپن، چین، ایران، چین تایپه و تایلند در سومین روز شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا به پیروزی رسیدند تا دور مقدماتی این رقابت ها با 15 دیدار به پایان برسد.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از شش تا 14 مهرماه سال جاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و سه هزار نفری شهید آهندوست برگزار می شود.

با توجه به انصراف قطر، پاکستان و کویت از شرکت در این دوره از مسابقات، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین تایپه، استرالیا، ازبسکتان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هندوستان و افغانستان13 تیم شرکت کننده در این رقابتها را تشکیل می دهند که سه تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب می کند.

شهر ارومیه به عنوان مهد والیبال آسیا پیش از این طی سال 89 میزبان مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا و مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا در سال 90 بوده و هم اکنون به واسطه ایجاد زیرساختهای ورزشی و رفاهی لازم آماده میزبانی از شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی است.