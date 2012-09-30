به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند صبح یکشنبه در آئین تجلیل از پیشکسوتان صنعت گردشگری استان بوشهر، با تاکید بر لزوم توسعه و گسترش خدمات و فضاهای گردشگری در استان بوشهر، استان بوشهر اظهار داشت: همه باید تلاش کنیم تا زمینه لازم برای توسعه این صنعت در استان را فراهم سازیم.

وی همچنین خواستار تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این زمینه شد و اضافه کرد: مسئولان میراث فرهنگی استان باید زمینه جذب سرمایه‌گذار در این حوزه در استان بوشهر فراهم سازند.

استاندار بوشهر خواستار برگزاری همایشی با حضور سرمایه‌گذاران ساخت هتل و کشتی‌های تفریحی در استان بوشهر شد و خاطرنشان ساخت: برگزاری این همایش می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاران در استان داشته باشد.

وی در ادامه با اعلام آمادگی برای حضور سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در استان بوشهر، بیان داشت: این امادگی را داریم که از سرمایه‌گذاران این بخش دراستان بوشهر حمایت کنیم و تسهیلات لازم را برای انها فراهم سازیم.

حسنوند با بیان اینکه استاندار مسئول ارائه تسهیلات و ایجاد زمینه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان است، ادامه داد: دوره شعار دادن تمام شده و همه باید با جدیت برای پیشرفت و توسعه استان تلاش کنیم.

وی به ظرفیت‌ها بالای استان بوشهر در بخش گردشگری و تفریحی اشاره کرد و افزود: دریا و سواحل فراوان استان بوشهر محل بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری است و مردم بوشهر حق دارند که از این تسهیلات و امکانات به خوبی بهره ببرند.

در این آئین پیشکسوتان عرصه صنعت گردشگری استان بوشهر تجلیل شدند.