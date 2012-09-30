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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

حسنوند:

بوشهر آماده حمایت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری است

بوشهر آماده حمایت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری است

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: استان بوشهر برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در استان آماده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند صبح یکشنبه در آئین تجلیل از پیشکسوتان صنعت گردشگری استان بوشهر، با تاکید بر لزوم توسعه و گسترش خدمات و فضاهای گردشگری در استان بوشهر، استان بوشهر اظهار داشت: همه باید تلاش کنیم تا زمینه لازم برای توسعه این صنعت در استان را فراهم سازیم.

وی همچنین خواستار تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این زمینه شد و اضافه کرد: مسئولان میراث فرهنگی استان باید زمینه جذب سرمایه‌گذار در این حوزه در استان بوشهر فراهم سازند.

استاندار بوشهر خواستار برگزاری همایشی با حضور سرمایه‌گذاران ساخت هتل و کشتی‌های تفریحی در استان بوشهر شد و خاطرنشان ساخت: برگزاری این همایش می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاران در استان داشته باشد.

وی در ادامه با اعلام آمادگی برای حضور سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در استان بوشهر، بیان داشت: این امادگی را داریم که از سرمایه‌گذاران این بخش دراستان بوشهر حمایت کنیم و تسهیلات لازم را برای انها فراهم سازیم.

حسنوند با بیان اینکه استاندار مسئول ارائه تسهیلات و ایجاد زمینه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان است، ادامه داد: دوره شعار دادن تمام شده و همه باید با جدیت برای پیشرفت و توسعه استان تلاش کنیم.

وی به ظرفیت‌ها بالای استان بوشهر در بخش گردشگری و تفریحی اشاره کرد و افزود: دریا و سواحل فراوان استان بوشهر محل بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری است و مردم بوشهر حق دارند که از این تسهیلات و امکانات به خوبی بهره ببرند.

در این آئین پیشکسوتان عرصه صنعت گردشگری استان بوشهر تجلیل شدند.

کد مطلب 1708577

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