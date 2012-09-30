به گزارش خبرگزاری مهر، فردین پورآزاد مدیر بندر تجاری آستارا با اعلام این خبر گفت: با افتتاح بندر تجاری آستارا کالاهایی که از بندر تجارتی اکتاو قزاقستان و بندر ترکمن‌باشی در ترکمنستان حمل و از طریق بندر باکو در جمهوری آذربایجان به گرجستان و بنادر دریای سیاه ارسال می شود به طرف بندر آستارا متمایل خواهد شد.

پورآزاد اظهار داشت: اگر حمل و نقل کالا به بندرهای گرجستان از طربق بندر تجاری آستارا ترانزیت شود شاهد تحول بزرگی در حوزه اقتصادی و تجاری در منطقه خواهیم بود.



وی همچنین یکی از کلید های دستیابی به این مهم را راه اندازی راه آهن قزوین ـ آستارا دانست و گفت: استفاده از خطوط ریلی هزینه‌های حمل کالا را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد.



پورآزاد ضمن اشاره به تولید سالیانه 18 میلیون تن غلات در قزاقستان که این کشور را به یکی از بزرگترین صادر کنندگان غلات در جهان تبدیل کرده خاطر نشان ساخت: هم اکنون این حجم از غلات به علاوه 5 میلیون تن از تولید غلات در روسیه از راه دریای سیاه و تنگه بسفر و داردانل و دریای مدیترانه عبور می‌کند و با پیمودن راه بسیار دور و پر پیچ و خمی به کشور های آفریقایی به عنوان مشتری عمده غلات در جهان می‌رسد، این امر سبب می شود تا غلات با قیمت تمام شده 50 درصد بیش از قیمت واقعی آن به مشتری تحویل داده شود.



مدیر بندر تجاری آستارا در ادامه گفت: اگر فرایند فوق از طریق بندر آستارا انجام گیرد، که البته مستلزم ساخت انبار و سیلوهای غلات است که پیش‌بینی آن نیز صورت گرفته، کریدور شمال‌ ـ جنوب فعال شده و بندر آستارا می‌تواند با ورود کشتی های پنج هزار تنی و انتقال غلات به بندر امام خمینی (ره) قیمت تمام شده آن را برای مصرف کننده تا 50 درصد کاهش دهد و این به معنای کاهش قیمت جهانی غلات خواهد بود.



بندر تجاری آستارا با سرمایه گذاری 300 میلیارد ریالی بخش خصوصی به زودی در فاز نخست و با ظرفیت 600 هزار تن فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. ظرفیت نهایی این بندر 5/3 میلیون تن در نظر گرفته شده است.



بندر تجاری آستارا با ظرفیت مذکور پیش‌بینی و طراحی شده که یک میلیون و 500 هزار تن آن با یک اسکله اختصاصی مربوط به تخلیه و بارگیری سوخت و مواد نفتی خواهد بود و 2 میلیون تن دیگر نیز به تخلیه و بارگیری دیگر کالا اختصاص می‌یابد.