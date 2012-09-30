33 میلیارد ریال برای تامین آب آشامیدنی روستاهای یزد اختصاص یافت

محمدرضا حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حفر 19 حلقه چاه در روستاهای استان در شش ماهه نخست امسال از اقدامات صورت گرفته به منظور رفع مشکل کم آبی است.

وی همچنین کف شکنی 15 حلقه چاه و بهسازی چهار رشته قنات را از دیگر اقدامات انجام شده برای افزایش ظرفیت منابع آبی روستایی استان برشمرد.

حاتمی در ادامه بیان داشت: با اقدامات انجام گرفته، ظرفیت منابع آبی استان به میزان چهار میلیون متر مکعب در سال افزایش داشته که ازسوی دیگر با کاهش نزولات آسمانی وافت منابع آبی، در مجموع ظرفیت تامین آب افزایشی نداشته است.

وی فرهنگ‌سازی در مورد مصرف بهینه آب‌، استاندارد سازی انشعابات و جداسازی آب شرب و بهداشتی را ازفضای سبز، از دیگر اقدامات انجام گرفته در راستای رفع مشکل کم آبی روستاهای استان برشمرد.