هلاکت 4 تروریست خطرناک تُرک در ادلب/ عملیاتهای ویژه ارتش در حمص و حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه، چهار نفر از تروریستهای خطرناک ترک که تحت فرماندهی گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد به اقدامات خشونت آمیز علیه مردم و نیروهای ارتش در سوریه دست می زدند، در ادلب کشته شدند.



از سوی دیگر رسانه های محور ضد سوری به ویژه العربیه و الجزیره همزمان با اختلال در پخش برنامه های شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای سوریه از سوی دشمنان سوریه، در یک اقدام هماهنگ مدعی حمله بزرگ ارتش آزاد به حلب شدند و به بزرگنمایی آن پرداختند.



به نظر می رسد کشورهای غربی و متحدان عرب و ترک آنها درصدد انتقامجویی از سوریه با نابودی پایتخت تجاری و اقتصادی این کشور یعنی حلب هستند، شهری که بیشتر صنایع و کارخانه ها و بازرگانان سوریه را در خود جای داده است.



بر اساس گزارش تلویزیون سوریه، نیروهای ارتش توانستند ضربات سختی به باندهای مسلح وارد کنند، به طوری که در استان ادلب، یک باند جنایتکار در منطقه نفتاز متلاشی شد و دهها تروریست کشته شدند که در میان آنها چهار تروریست ترک که در رده جنگجویان حرفه ای خطرناک قرار داشتند.



نیروهای ارتش همچنین در چندین عملیات ویژه و مهم، دهها تروریست و مزدور را در حلب به هلاکت رساندند، به طوری که در دو عملیات در الاطفائیه والکازیه در محله الصاخور دهها تروریست کشته شدند.



منابع سوری همچنین از عملیات نیروهای ارتش علیه تجمع تروریستها در شهر الرستن حمص خب دادند،در باب هود حمص نیز مقر فرماندهی گروههای تروریستی متلاشی شد.