گشایش نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نیروی انتظامی بناب امروز طی گفتگویی با خبرنگاران گفت: این نمایشگاه با هدف نمایش بخشی از توانمندیها و موفقیتهای نیروی انتظامی برای آشنایی مردم، آگاهی بخشی به اقشار مختلف مردم در خصوص چالشها و معضلات اجتماعی و امنیتی جامعه، ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی، تقویت ارتباط و تعامل نیروی انتظامی با مردم و آشنایی جوانان به خصوص دانش آموزان با آسیب های اجتماعی برپا شده است.

سرهنگ علی سلطانی وش با اشاره به نقش مردم در موفقیت پلیس برای ایجاد آرامش و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی افزود: در بسیاری از آسیبهای اجتماعی جوانان به خصوص دانش آموزان در معرض خطر هستند.

در این نمایشگاه 8 غرفه شامل بخشهای عقیدتی سیاسی، پلیس آگاهی و تشخیص هویت، پلیس پیشگیری و یگان ویژه، حوزه وظیفه عمومی، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، پلیس راهور و همچنین بهداری و بهداشت برپا شده و در هر غرفه خدمات متعددی به بازدید کنندگان ارائه می شود.

غرفه تبیین ابعاد مختلف شیطان پرستی و خرافه پرستی، چهره نگاری مجرمان، تیراندازی و همچنین خودروهای متخلف توقیف شده از بخش های جالب توجه این نمایشگاه است.

این نمایشگاه از امروز به مدت یک هفته از ساعت 8 صبح تا 19 در ساختمان سابق اداره تربیت بدنی بناب برای بازدید عموم دایر است.