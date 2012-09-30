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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۲

گشایش نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در بناب

گشایش نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در بناب

بناب - خبرگزاری مهر: همزمان با دومین روز از هفته نیروی انتظامی، نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی شهرستان بناب در فضایی به وسعت 550 مترمربع گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نیروی انتظامی بناب امروز طی گفتگویی با خبرنگاران گفت: این نمایشگاه با هدف نمایش بخشی از توانمندیها و موفقیتهای نیروی انتظامی برای آشنایی مردم، آگاهی بخشی به اقشار مختلف مردم در خصوص چالشها و معضلات اجتماعی و امنیتی جامعه، ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی، تقویت ارتباط و تعامل نیروی انتظامی با مردم و آشنایی جوانان به خصوص دانش آموزان با آسیب های اجتماعی برپا شده است.

سرهنگ علی سلطانی وش با اشاره به نقش مردم در موفقیت پلیس برای ایجاد آرامش و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی افزود: در بسیاری از آسیبهای اجتماعی جوانان به خصوص دانش آموزان در معرض خطر هستند.

در این نمایشگاه 8 غرفه شامل بخشهای عقیدتی سیاسی، پلیس آگاهی و تشخیص هویت، پلیس پیشگیری و یگان ویژه، حوزه وظیفه عمومی، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، پلیس راهور و همچنین بهداری و بهداشت برپا شده و در هر غرفه خدمات متعددی به بازدید کنندگان ارائه می شود.

غرفه تبیین ابعاد مختلف شیطان پرستی و خرافه پرستی، چهره نگاری مجرمان، تیراندازی و همچنین خودروهای متخلف توقیف شده از بخش های جالب توجه این نمایشگاه است.

این نمایشگاه از امروز به مدت یک هفته از ساعت 8 صبح تا 19 در ساختمان سابق اداره تربیت بدنی بناب برای بازدید عموم دایر است.

کد مطلب 1708592

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