به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم اظهار داشت: برای نخستین بار در کشور شهرک صنعتی صنفی در استان قم در حال آماده سازی است که با توجه به دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و حضرت امام رضا(ع) این شهرک به نام ثامن الائمه نامگذاری شد.



جعفر فرشچی در خصوص این شهرک اظهار داشت: شهرک صنعتی صنفی ثامن الائمه(ع) در کیلومتر سه جاده قم به گرمسار قرار گرفته که با توجه به سیاستهای دولت مبنی بر ساماندهی و حمایت از صنوف مختلف به صورت تخصصی، این شهرک نیز به صنف درودگران و صنعت چوب استان قم اختصاص یافته است.



وی ادامه داد: فاز نخست این شهرک در حال آماده سازی است که امیدواریم درآینده ایی نزدیک شاهد استقرار واحدهای صنایع چوب در آن باشیم .



وی با اشاره به ویژگی‌ها و مزیت‌های صنعت چوب در قم اضافه کرد: یکی از استانهای مطرح کشور در بحث چوب قم است ولی به دلیل ضعف‌های ساماندهی و پراکندگی و از سوی دیگر نبود برنامه راهبردی شاهد بهره مندی سایر استانها بخصوص تهران از این صنعت استان هستیم.



مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم گفت:‌ به دنبال آن هستیم تا فعالان صنعت چوب استان قم در بخشهای مختلف را در این شهرک مستقر کنیم و فعالان صنعت چوب قم با راه اندازی این شهرک دیگر اقدام به خام فروشی محصولات خود نکنند و استان را از تولید صنایع چوب به بازار بزرگ صنعت چوب تبدیل کند.



انتشار متن کامل 40 کتاب در پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت معصومه(س)



متن 40 کتاب درباره شخصیت کریمه اهل بیت(س) برای استفاده علاقه مندان در بخش کتابخانه دیجیتال پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت معصومه(س) قرار گرفته است.



کتاب‌ها شامل گل موسی حامد حجتی، نگاهی به زندگانی حضرت فاطمه معصومه (س)، غلامرضا حیدری ابهری، فروغی از کوثر الیاس محمد بیگی، بانوی ملکوت، آیت‌‌الله کریمی جهرمی، عنایات معصومیه از زبان خادمین آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)، محمد علی زینی وند، الطریق الی خراسان کمال السید، تجلی کوثر در حضرت فاطمه معصومه (س)، مؤسسه کوثر ولایت، حضرت معصومه فاطمه دوم (س) محمد محمدی اشتهاردی، نگین قم جوادمحدثی و زندگانی کریمه اهل بیت (س)، علی اکبر مهدی پور از جمله آثاری است که در پایگاه اطلاع‌رسانی قابل دسترسی است.



در کتاب «بانوی ملکوت» نوشته آیت الله کریمی جهرمی درباره احادیث نقل شده از حضرت معصومه(س) آمده است که یکى از فضایل و مناقب بزرگ حضرت فاطمه معصومه(س) محدثه بودن آن بانوى بزرگوار است، بضعه موسى بن جعفر(ع) روایاتى نقل فرموده و کلمات گرانبهاى خاندان وحى را به علاقمندان منتقل کرده‏اند و از این رهگذر نیز اهل ایمان را متنعّم و بهره‏مند ساخته است و این هم خود یکى از جهاتى است که ما را رهین منّت بانوى جهان، حضرت معصومه(س) قرار مى‏دهد.



دانش آموزان مقطع متوسطه می توانند با آموزش بیسوادان حق الزحمه دریافت کنند



معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم در جلسه معاونان آموزش متوسطه نواحی و مناطق استان گفت: همان طور که برای تحصیلات دانش آموزان تلاش می شود ضرورت دارد برای باسواد شدن اولیاء بی سواد نیز تلاش و جدّیت داشته باشیم و باسوادی والدین تاثیر شایسته ای در رشد تحصیلی فرزندان و موفقیت خانواده ها خواهد داشت.



حجت الاسلام محمد رضا قاسمی نیا افزود: دانش آموزان دوره تحصیلی متوسطه می توانند در شتاب بخشیدن به فعالیت های سوادآموزی به عنوان مربی و آموزش دهنده در اجرای طرح فرد به فرد و آموزش به بی سوادان گروه سنی 10 تا 49 سال همکاری کنند و حق الزحمه دریافت کنند.



وی اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا با آغاز سال تحصیلی جدید هم زمان با شروع فعالیت مدارس، در هر مدرسه حداقل یک کلاس سوادآموزی داشته باشیم.



قاسمی نیا افزود: حق الزحمه مربیان، مدیر مدرسه و عوامل اجرایی که برای سواد آموزی فعالیت می کنند در قالب فصل پنجم و واگذاری و برون سپاری فعالیت های سواد آموزی در قالب طرح فرد به فرد پرداخت خواهد شد.



کاهش 15 درصدی مصرف انرژی در تولید آجر



واحد صنعتی آجرپزی در شهرک صنعتی محمود آباد موفق به کاهش مصرف انرژی به میزان 15درصد در تولید هر تن آجر شد .



مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم‌ اظهار داشت: در راستای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی در سطح واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان،‌شرکت شهرکها تاکنون از طرحهای که بتوانند در این راستا موفق عمل کنند حمایت کرده است.



جعفر فرشچی افزود: استفاده مجدد از بخار آب در واحد صنعتی و کاهش مصرف سوخت در واحد صنعتی آجرپزی از مهمترین اقدامات به نتیجه رسیده در این بخش می باشد.



وی کاهش مصرف انرژی در واحد صنعتی آجرپزی را مدنظر قرار داد و گفت:‌ پس از بررسیها صورت گرفته با همکاری شرکت شهرکهای قم شرح خدمات تنظیم و بعد از معرفی مشاور به واحد صنعتی اقدامات لازم برای بررسی راهکارهای کاهش مصرف سوخت مورد ارزیابی قرار گرفت.



مدیر عامل شرکت شهرکهی صنعتی قم ادامه داد: بعد از اقدامات صورت گرفته و انجام نظرات مشاور این واحد صنعتی توانست میزان 15% کاهش مصرف را در هر شش آجر بدست آورد. یعنی بر اساس ریالی مبلغ یک میلیارد و 372 میلیون ریال در سال صرفه جویی خواهد داشت.



فرشچی اضافه کرد: در اجرای این طرح که حمایت مالی شرکت شهرکها صورت گرفت در کنار کاهش میزان مصرف گاز واحد صنعتی و کمک به اقتصاد آن به محیط زیست و صرفه جویی گاز در مقیاس ملی کمک شایانی خواهد نمود.



