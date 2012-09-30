به گزارش خبرگزاری مهر، داستان «قیدار» درباره فردی به همین نام است که گاراژ بزرگی دارد، نام او و کامیون‌هایش در تمام جاده‌های ایران شناخته شده است، از سوی دیگر مرام و مسلک رفتاری قیدار نیز در میان تمام افرادی که با او در ارتباط هستند زبانزد است، اما در طول داستان با مجموعه وقایعی که برای او رخ می‌دهد، قیدار به سمت نوعی تکامل و بازتعریف از خود می‌رسد.

«قیدار» جایزه بیست و یکمین دوره کتاب فصل در بخش داستان را به خود اختصاص داد که امیرخانی این جایزه را به مرحوم عبدالله والی و جهادگران گمنام تقدیم کرد.

در این جلسه علاوه بر رضا امیرخانی، محمدرضا بایرامی و ابراهیم زاهدی‌مطلق به عنوان منتقدان جلسه حضور خواهند داشت و سعید چنگیزیان نیز به خوانش بخش‌هایی از کتاب خواهد پرداخت.

اعضای باشگاه کتاب تهران و علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این برنامه روز سه‌شنبه 11 مهر از ساعت 18 به فرهنگسرای ارسباران به نشانی، خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.