احمد عفتان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، 478 هزار و 200 هکتار از مساحت استان قم در معرض پدیده بیابانی شدن هستند.



وی مساحت بیابان واقعی در استان را 176 هزار هکتار یعنی بیش از 15 درصد مساحت استان اعلام کرد و گفت: در یک آمارگیری 20 ساله، به طور متوسط هر سال 211 روز در قم طوفانی و یا گردوغبار است.



سه کانون فرسایش بادی خاک



عفتان با اشاره به شناسایی سه کانون مهم فرسایش بادی خاک در استان اظهار کرد: آمارها نشان می دهد که 98 هزار و 125 هکتار از اراضی استان در کانون های بحرانی قرار دارند.



وی مهم ترین کانون فرسایش بادی را منطقه کوه نمک ذکر کرد و افزود: این منطقه منطقه با مساحتی بیش از 37 هزار و 500 هکتار بیشترین تاثیر را در تولید گرد و غبار دارد.



به گفته مدیرکل منابع طبیعی استان قم، کانون فرسایش بادی حسین آباد میش مست با 19 هزار و 375 هکتار و کانون بادی مسیله با 41 هزار و 250 هکتار مساحت از دیگر کانون های مهم بادی استان محسوب می شوند.



وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از بیابانی شدن اراضی و فرسایش خاک اظهار کرد: در چند سال گذشته طرحی به نام منشایابی گردوغبار شهر قم تهیه کردیم و کانون هایی که بیشترین تاثیر را بر روی شهر قم دارند را شناسایی کردیم.



وی ادامه داد: در مناطق کانون منشا گرد وغبار اجازه برداشت معادن را به حداقل رساندیم و بعد عملیات اصلاح یابی را در قالب نهال کاری و بوته کاری انجام دادیم.



عفتان تصریح کرد: در دو سال گذشته 650 هکتار از منطقه کوه نمک که در شمال غربی قم واقع شده و بیشترین تاثیر را دارد از طریق تزریق اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و بودجه استانی نهال کاری شده است.



به گفته وی امسال نیز از محل اعتبار ملی 600 هکتار از این منطقه زیر پوشش نهال کاری قرار می گیرند.



وجود 15 درصد بیابان واقعی



وی ایجاد منطقه نیمه جنگلی در کانون های مهم فرسایشی را در کنترل گردوغبار موثر دانست و تاکید کرد: امسال معادل دو سال گذشته برای نهال کاری اراضی استان اقدام شده است، اما با توجه به اینکه 15 درصد مساحت استان را بیابان واقعی تشکیل می دهد و شرایط اقلیمی بیش از 42 درصد در معرض بیایانی شدن هستند، طرح های موثر در جلوگیری از این پدیده باید توسعه یابد.



عفتان در مورد دغدغه شهروندان پیرامون ماندگاری نهال در شرایط سخت آب و هوایی اظهار کرد: روش های جدیدی برای نهال کاری به کار گرفته شده که مدت ماندگاری نهال ها را بیشتر کرده و تلفات نیز بسیار کاهش یافته است.



وی به عوامل انسانی و غیرانسانی که کاشت نهال در این مناطق را تهدید می کند اشاره کرد و گفت: متاسفانه در برخی اراضی استان که در معرض آسیب حیوانی است چرای شتر مشاهده می شود و در برخی اراضی دیگر افراد سودجو اقدام به قطع نهال ها می کنند.



وی با هشدار به افراد سودجو تصریح کرد: در سال گذشته چند مورد قطع نهال مشاهده شد که با عاملان آن برخورد شده ولی در چند ماه گذشته این قبیل کارها مشاهده نشده است.



مدیرکل منابع طبیعی استان اظهار کرد: در قسمتی از این اراضی برخی آفات مثل ملخ مشاهده می شود که به روش های بیولوژیکی با این حشرات مقابله می شود.



سرسبزی 96 درصد نهال ها



وی با بیان اینکه بیش از 96 درصد نهال هایی که کاشته شدند سرسبز هستند اظهار کرد: به خاطر مراقبت و نگهداری، خوشبختانه نهال هایی که به سن 3 الی 4 سالگی رسیده اند خشک نشده اند و مسئولان از این اقدام ابراز رضایت کردند.



عفتان در توصیه ای گفت: از مردم توقع داریم که اگر دام وارد این محدوده شدند، یا کسی به اراضی نهال کاری شده تعرض کرده است، مراتب را از طریق شماره 120 به اداره کل منابع طبیعی استان طلاع دهند.



مدیرکل منابع طبیعی استان قم تاکید کرد: این نهال کاری با هزینه های سنگین برای مردم ایجاد شد و البته بسیاری از شهروندان و روستائیان برای نگهداری از این نهال ها حساس هستند اما متاسفانه تعداد اندکی از مردم مزایای توسعه منابع طبیعی و هزینه های زیادی که برای اجرای طرح ها شده را در نظر نمی گیرند.

