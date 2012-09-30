فوریتهای سلامت را تنها با یک تماس تلفنی پیگیری کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه تلفنی 1490 در حال حاضر به صورت متمرکز با تکیه بر سه محور کلیدی اورژانس،سلامت محیط و کار و اطلاعات دارویی در سراسر کشور در دسترس هموطنان عزیز در تهران و بعضی استانها فعال شده است و در برنامه آینده در نظر داریم این سامانه در سراسر کشور راه اندازی شود.

دبیر جشنواره خدمات الکترونیک سلامت در خصوص کارایی هر یک از بخشهای موجود دراین سامانه افزود: در مجموعه اول با عنوان شکایات اورژانس که به دو بخش اورژانس 115و گزارش مردمی در خصوص تخلفاتی از قبیل انتقال بیمار به بیمارستان خصوصی، دریافت وجه اضافه بابت انتقال بیمار، تاخیر در رسیدگی به بیمار و بخش اورژانس بیمارستانی، گزارش شکایاتی از جمله عدم پذیرش و رسیدگی به بیمار و نبود پزشک معالج قابل رسیدگی است.

دکتر ریاضی در خصوص سایر بخشهای این سامانه اظهار داشت: در بخش فوریتهای سلامت محیط و کار کارشناسان پاسخگو آماده دریافت گزارشات مردمی در خصوص کاستیهای بهداشتی در مراکز خدماتی تفریحی و رستورانها، بهداشت مدارس و بیمارستانها، حوادث غیر مترقبه محیط کار، کنترل حشرات موذی، فعالیتهای زیان آور محیط کار و دریافت شکایات و پیشنهادات هستند.

وی ضمن اشاره به لزوم دسترسی مردم به آخرین اطلاعات دارویی به عنوان یک نیاز جدی تصریح کرد: در بخش دیگری از این سامانه کاربران قادر هستند از اطلاعات و مشاوره های کارشناسان و اساتید پاسخگو در رابطه با موضوعاتی از قبیل تداخلات دارویی، مسمومیت دارویی و عوارض داروها و سموم بهره مند شوند.

ریاضی افزود: این سامانه تاکنون در استان تهران و تعدادی محدودی از استانها راه اندازی شده است که انشاالله در کل کشور راه اندازی می شود.