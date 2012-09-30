کاشت لنز سه کانونی برای دید در تمام فواصل

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون بسیاری از بیمارانی که از لنزهای مصنوعی در چشمان خود استفاده می کردند دریافتند که آنها دید نزدیک و دور خوبی دارند اما دید فاصله متوسط و یا زمانی که به صفحه کامپیوتر نگاه می کنند تار است. بسیاری مجبور بودند از عینک و لنزهای تماسی استفاده کنند تا این شکاف پر شود.

کاشت لنزها متداول ترین درمان برای آب مروارید است، شرایطی ناشی از سالخوردگی که به تار شدن لنز طبیعی چشم منجر می شود.

بادی قریشی مشاور جراح چشم که از کاشت لنزهای جدید سه کانونی در بیمارستان چشم لندن استفاده کرده اظهار داشت که نتایج تقریبا لحظه ای هستند. لنزهای سنتی دارای چند کانون بیش از یک دهه مورد استفاده قرار گرفته اند اما این لنزها درحالی که به بیمار دید دور و نزدیک می دهد، دید متوسط کافی به طور مثال برای کامپیوتر را فراهم نمی کند. از سوی دیگر درخشش این لنزها از دور هم داخل چشم مشخص است.

وی افزود: لنزهای سه کانونی بر این مشکلات غلبه کرده و با فراهم کردن دید در تمام فواصل، هیچ درخششی هم ندارد.

این لنزها، سه نقطه کانونی مختلف دور، نزدیک و متوسط دارند.

قریشی گفت: یک صفحه پرتاب دارت را تصور کنید که حلقه های آن از مرکز هدف خارج می شوند، با این لنزهای سه کانونی، حلقه مرکزی در فاصله دور متمرکز می شود، حلقه بعدی دید نزدیک را فراهم می کند و حلقه بعدی هرآنچه را که در وسط این فاصله قرار دارد را رویت می کند.

مغز انتخاب می کند که کدام بخش بر کدام جهت تمرکز کرده و کدام را نادیده بگیرد. بیمار می تواند دور، نزدیک و هرچه بین آنها وجود دارد را ببیند.

لاری بنجامین مشاور چشم پزشک در بیمارستان استو مدویل و سنگوی کالج رویال چشم پزشکان اظهار داشت: با لنزهای چند کانونی، بیماران هنوز هم با دید متوسط خود مشکل دارند، اما قرار است که لنزهای سه کانونی این مشکل را حل کند.

نظریه ای که در پس این لنز وجود دارد کاملا صحیح است و در نتیجه باید دید متوسط برای بیماران فراهم شود.