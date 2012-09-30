سرمایه گذاری در حوزه آموزش موجب پیشرفت جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده ظهر یک شنبه در همایش و کارگاه یک روزه پدافند غیرعامل در استان لرستان با تاکید بر اهمیت آگاهی، بصیرت و دانایی در جامعه اظهار داشت: این مسائل در جامعه بسیار مهم است و به واقع باید گفت توجه به این مقوله نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.

وی با بیان اینکه جوامع در طول تاریخ با حوادث و تهدیدات فراوانی مواجه بوده است، عنوان کرد: آنچه در این زمینه مهم است این است که این تهدیدات به حداقل برسد.

استاندار لرستان با تاکید براینکه پیشگیری مهمتر و ارزانتر از درمان است، ادامه داد: در این راستا افرادی که از آگاهی و بصیرت بالایی برخوردار باشند موفق تر عمل خواهند کرد.

دهمرده با بیان اینکه دفاع به دو صورت عامل و غیرعامل تقسیم می شود بیان داشت: در دفاع عامل تجهیزات نظامی و در دفاع غیرعامل نیز اقدامات غیر مسلحانه مدنظر است.

وی با تاکید بر اینکه مدیران و برنامه ریزان باید به صورت آگاهانه عمل کنند، تصریح کرد: مدیران باید در مواقع اضطراری با اقدامات آگاهانه و بصیرت نقشه و طرح های خود را اجرا کنند.

استاندار لرستان با اشاره به برگزاری همایش و کارگاه پدافند غیرعامل بیان داشت: به طور حتم برگزاری این گونه همایش ها در راستای آگاهی بخشی به جامعه و مدیران تاثیر گذار خواهد بود.

دهمرده یادآور شد: سرمایه گذاری در حوزه آموزش، آگاهی، بصیرت، دانایی موجب پیشرفت و رشد جامعه در ابعاد مختلف می شود.