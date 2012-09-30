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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

رحمانی:

10 درصد ذخیره ارزی در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گیرد

10 درصد ذخیره ارزی در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گیرد

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون صنایع مجلس از تبدیل 10 درصد اندوخته صندوق ذخیره ارزی به ریال جهت استفاده واحدهای تولیدی و صنعتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی امروز در دیدار با دبیران انجمن های اسلامی کارخانجات استان در محل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اعلام این خبر گفت: متاسفانه بر اثر نوسانات اخیر نرخ ارز در کشور شاهد مشکلات عمده ای برای واحدهای تولیدی هستیم .

وی اظهار داشت: هفتاد درصد مشکلات  واحدهای تولیدی و صنعتی مربوط به نقدینگی آنهاست که باید برای این امر چاره اندیشی شود.

رحمانی برگزاری جلسات منظم با انجمن های اسلامی کارخانجات را برای احصاء مشکلات و بررسی راه حل های ممکن بسیار مفید دانست و بر ادامه این نشست ها با محوریت تبلیغات اسلامی تاکید کرد.

کد مطلب 1708604

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