10 درصد ذخیره ارزی در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی امروز در دیدار با دبیران انجمن های اسلامی کارخانجات استان در محل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اعلام این خبر گفت: متاسفانه بر اثر نوسانات اخیر نرخ ارز در کشور شاهد مشکلات عمده ای برای واحدهای تولیدی هستیم .

وی اظهار داشت: هفتاد درصد مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی مربوط به نقدینگی آنهاست که باید برای این امر چاره اندیشی شود.

رحمانی برگزاری جلسات منظم با انجمن های اسلامی کارخانجات را برای احصاء مشکلات و بررسی راه حل های ممکن بسیار مفید دانست و بر ادامه این نشست ها با محوریت تبلیغات اسلامی تاکید کرد.