  1. فرهنگ و ادب
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۰

نویسنده روسی جایزه کره را برد

نویسنده روسی جایزه کره را برد

لودمیلا اولتسکایا نویسنده روسی به عنوان برنده جایزه ادبی پارک کیونگ ـ نی 2012 انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای روسیه، او این جایزه را برای نوشتن کتابی با عنوان «دانیل استاین، مترجم» دریافت کرد.

این کتاب که جدیدترین کتاب اولتسکایاست و به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده داستان یک لهستانی را باز می‌گوید که با کار کردن به عنوان مترجم برای گشتاپو جان افراد زیادی را نجات می‌دهد. طرح اصلی این داستان بر مبنای زندگی واقعی فردی که خانم اولتسکایا خود او را می‌شناخت نوشته شده است.

این نویسنده 69 ساله 14 کتاب داستانی و 6 نمایشنامه در کارنامه دارد و هرچند خیلی دیر به نویسندگی روی آورد، اما با نخستین رمانش با عنوان «سونکا» که سال 1992 منتشر شد، به فهرست نهایی جایزه بوکر روسی راه یافت.

جایزه پارک کونگ ـ نی برای تجلیل از یاد نویسنده فقید کره‌ای به نام او اهدا می‌شود.

کد مطلب 1708606

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