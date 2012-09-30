بخش خبر سیمای البرز با اختصاص 6 میلیارد تومان اعتبار راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر صفار در اولین همایش مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان البرز که پیش از ظهر یکشنبه و با میزبانی صدا و سیمای البرز برگزار شد اظهار داشت: امروز با اختصاص 6 میلیارد هزینه که سازمان صدا و سیما به ویژه بخش فنی در اختیاراستان گذاشته توانستیم بخش خبر را راه اندازی کنیم.

وی تصریح کرد: استان البرز با جمعیت بالغ بر 2 میلیون نفر و ظرفیت های بی نظیری از جمله صنایع، صنعت کشاورزی و جاذبه های گردشگری و خیل عظیم شهدا و عالمان و نخبگان فرصتی بسیار منتغم برای هر نوع رسانه به ویژه صدا و سیما است.

وی گفت: ما نیز مانند سایر استان ها تلاش می کنیم با بهره گیری از طرفیت صدا و سیما قابلیت های شهر و استان را منعکس کنیم.

صفار افزود: استان البرز همیشه در برنامه های مناسبتی بیشترین حجم حضور را داشته اما هیچ تصویری نبوده که بتواند شکوه حضور را به خوبی منعکس کند، همچنین اقدامات و افتخارات زیادی در استان رقم می خورد که آنطور که باید و شاید در قالب تصویرمنعکس نمی شود.

بسیاری از مردم مسئولان استانی را به چهره نمی شناسند

مدیرکل صدا و سیما استان البرز با اشاره به اینکه بسیاری از مردم مسئولان استانی خود را به چهره نمی شناسند راه اندازی صدا و سیما را گامی موثر در تعامل و ارتباط دوچندان مردم و مسئولان عنوان کرد و گفت: راه اندازی سیمای البرز از ضروریات و نیاز اصلی استان است.

وعده ها برای اختصاص زمین و اعتبارات راه اندازی سیمای البرز را به تعویق انداخته

صفار با اشاره به رایزنی ها و وعده ها و پیگیری های صورت گرفته با دستگاه های مختلف برای واگذاری زمین و تخصیص اعتبارات لازم برای راه اندازی سیمای البرز بعد از استان شدن گفت: عدم تحقق برخی وعده ها و عدم تخصیص بودجه و اعتبارات لازم این امر را مکر را به تعویق انداخته است.

وی تاکید کرد: در صورت در اختیار داشتن امکانات و اعتبارات لازم البرز این توانایی را دارد که کمتر از دو سال در جایگاه بالایی از تولیدات تصویری کشور قرار گیرد.

سازمان صدا و سیما به البرز نگاه ویژه ای دارد

مدیرکل صدا و سیمای البرز اظهار داشت: سازمان صدا و سیما به ویژه مهندس ضرغامی نگاه ویژه و خاصی به البرز دارند و این به سبب موقعیت جغرافیایی البرز و ویژگیهای خاص و منحصر به فرد آن در تولید محتوا است.

صفار تاکید کرد: البرز به واسطه ویژگیهای خاص خود در کمیت و کیفیت تولیدات با رسانه ملی رقابت می کند پس باید سطح تولیدات استان در بالاترین حد ممکن به لحاظ کیفی و کمی باشد.

بالغ بر 30 نفر در بخش خبر البرز فعالیت می کنند

وی با اشاره به راه اندازی بخش خبر سیمای البرز تصریح کرد: در این بخش بیش از 30 نفر فعالیت خواهند داشت.

وی با تاکید بر اینکه برای پخش حتی دو دقیقه خبر باید تمامی زیرساخت های یک رسانه تصویری فراهم باشد گفت: یک صدا و سیما باید حداقل 12 ساعت برنامه روز آنتن داشته باشد بنابراین نمی توان تنها به بخش خبر بسنده کرد از این رو با قراردادی که با تربیت مربی البرز بسته شده تولیدات فرهنگی، برنامه های خانواده و کودک نیز در استودیو دانشگاه تربیت مربی تولید و روی انتن می رود.

مسابقات ورزشی ورزشگاه انقلاب روی آنتن سیمای البرز

مدیرکل صدا و سیمای البرز گفت: با رایزنی های انجام شده و اقدامات صورت گرفته مسابقات مهم فوتبال، والیبال و بسکتبال سایپای البرز نیز پوشش داده شده و بر روی انتن سیمای البرز می رود.

صفار تاکید کرد: با سیگنال رسانی صورت گرفته از سایت البرز برنامه های سیمای البرز قابلیت پخش در استان و تهران را خواهند داشت.

رویکرد سیمای البرز به کارگیری تولیدات به شیوه برون سپار است

وی به کارگیری تولیدات برون سپار را رویکرد مهم سیمای البرز دانست و در توضیح آن گفت: قصد داریم به جای تجمیع نیرو و امکانات در شبکه، از ظرفیت و توان روابط عمومی های دستگاه های مختلف استان نهایت استفاده را داشته باشیم.

وی گفت: این جلسه به منظور تبادل نظر دستگاه های مختلف اجرایی با صدا و سیما است.

روابط عمومی به عنوان رابط مردم و دستگاه ها بهترین تعامل را می توانند با سیما داشته باشد

صفار تاکید کرد: مدیران روابط عمومی باید همکاری و تبادل فکر داشته باشند اخبار و رویدادهای مهم دستگاه خود را در اختیار ما بگذارند واگر این ظرفیت ها به خوبی به کار گرفته شود در حوزه انعکاس اخبار و وقایع استان به خوبی عمل خواهد شد.

وی تصریح کرد: بعد از تولید یک شورای ارزیابی خواهیم داشت که تولیدات دستگاه های مختلف را ارزیابی می کند.

وی گفت: اگر بحث برون سپاری با جدیت پیگیری شود ظرفیت بالای روابط عمومی ها ارتباطی و تعاملی خواهد بود که اذهان عمومی را به واقعیت های صدا و سیما نزدیک می کند.

مدیرکل صدا و سیمای البرز با تاکید بر اینکه تولید مستند گامی موثر در پیام رسانی محتوای اقدامات دستگاه ها خواهد داشت گفت: در رسانه تولید مستند نیازمند نظرسنجی مردم خواهد بود.

وی همچنین بر نقش مهم فرم از قبیل نوع صدابرداری، نورپردازی، فیلمبرداری و غیره در اثر گذاری انتقال کامل پیام به مخاطب تاکید کرد.

وی تصریح کرد: اگر بخش خبر نتواند تعامل خوبی با دستگاه ها داشته باشد امکان سرعت بخشی در انعکاس اخبار و قایع استان وجود نخواهد داشت.