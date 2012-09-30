ماموریت شاعران، حفظ میراث انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی در جمع مدیران و کارکنان موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب با بیان این نکته اظهار کرد: این روزها بار دیگر قلب مسلمانان جهان جریحهدارشد و برای چندمین بار توسط ایادی نظام صهیونیستی حاکم بر جهان نسبت به مقدسات دینی مسلمانان تهمتها و اهانتهای بیشماری روا داشته شده است که با هیچ یک از موازین آزادی بیان و عقیده در منشور سازمان ملل متحد سازگاری ندارد.
وی گفت: ما این حرکت دور از انسانیت را شدیدا محکوم میکنیم و خواستار مجازات عاملین این حرکتهای نازیبا هستیم و امیدواریم دیگر بار شاهد این گونه پدیدههای زشت و غائلههای صهیونیستی نباشیم. حقیقتا اینگونه رفتارها باعث انزجار و تنفر هرچه بیشتر ملتهای آزادیخواه جهان از امریکا و رژیم نامشرع صهیونیستی از یک طرف و اتحاد و انسجام جامعه مسلمانان و آزادیخواهان از طرف دیگر خواهد شد .
وی ادامه داد: قطعا اهالی فرهنگ و هنر شعراء و ادبا، نویسندگان و هنرمندان به خاطر این اهانت آرام نخواهند نشست و با محکومیت این حرکت نامیمون و خلق آثار هنری و فرهنگی پیرامون محبوبترین شخصیت عالم، تنفر و انزجار خویش را از غرب و صهیونیزم بینالملل ابراز خواهند داشت.
اسماعیلی ضمن تاکید بر حمایت معاونت فرهنگی از خلق هرگونه اثر با موضوع پیامبر اعظم (ص) در داخل و خارج از کشور گفت: شاعران کشور در همه عرصهها، چه در عرصه پیروزی انقلاب اسلامی و چه در عرصه دفاع مقدس و چه در زمانهایی که به مقدساتشان توهین شده است خوب درخشیدند.
وی ضمن اشاره به روز شعر و ادب و گرامیداشت استاد شهریار شاعر معاصر کشورمان افزود: استاد شهریار مردی بود که در کشاکش روزگار پرآشوب خود، چونان شاهدی صادق ایستاد و یکی از پر تلاطمترین ادوار حیات ایران اسلامی را نظاره کرد و حیران از این همه فراز و فرود، بیاعتباری دنیا و ارباب دنیا را دید و به یک چیز دل بست «عشق و دیگر هیچ»
سرپرست معاونت امور فرهنگی گفت: شهریار در همه صحنهها حضور داشت و با شعر خویش به میدان میآمد؛ دفاع از حقانیت انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی در وجود او موج میزد. اینگونه زیستن و اینگونه سرودن جز با انس با قرآن و ائمه اطهار شدنی نیست. بیتردید شاعران مکتب اهلبیت(ع) هم اینگونهاند؛ و با قرآن و اهل بیت مانوس هستند.
وی با اشاره به توجه مقام معظم رهبری به شعر و دغدغههای ایشان در این زمینه افزود: همین مساله تکلیف ما و شاعران را دوچندان میکند؛ تا در کنار همه مسائل و گرفتاریها به این مسئله بیش از پیش اهمیت بدهیم، مأموریت شاعران حفظ میراث انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و توسعه و گسترش زبان و ادب پارسی به سراسر جهان با خلق اثرهای بدیع و پرمعنا است. باید دایره اثرگذاری شعر پارسی را بینالمللی و جهانی بدانیم و در این راه از هیچ کوشش و تلاش دریغ نکنیم.
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