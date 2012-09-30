توجه به پدافند غیرعامل از مطالبات جدی مقام معظم رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد ظهر یک شنبه در همایش و کارگاه یک روزه پدافند غیرعامل در استان لرستان با تاکید بر اینکه یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری توجه به حوزه پدافند غیر عامل است، اظهار داشت: خوشبختانه این امر طی سالهای اخیر مورد توجه جدی از سوی مسئولان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل در همه استانهای کشور طراحی و اجرا شده است، اظهار داشت: در این راستا شورای پدافند غیر عامل در قالب 5 کارگروه و به ریاست استاندار برگزار می شود.

شریعت نژاد هدف از برگزاری همایش و کارگاه پدافند غیرعامل در لرستان را ارتقا سطح دانایی و آگاهی مدیران و مسئولان استان در این زمینه عنوان کرد و گفت: همه کشورهای دنیا در رابطه با پدافند غیر عامل سرمایه گذاری های کلان و هنگفتی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه در آموزه های دینی نیز بر پدافند غیر عامل و مقابله با تهدیدات همواره تاکید شده است، تصریح کرد: این امر در راستای مصونیت از تهدیدات و بالا رفتن سطح آگاهی مسئولان و مردم است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه پدافند غیرعامل موضوع بسیار گسترده ای است، افزود: این امر موجب می شود که وقوع تهدیدات را کنترل و از آثار زیانبار آنها کاست و جلوگیری کنیم.

شریعت نژاد با اشاره به برگزاری همایش و کارگاه یک روزه پدافند غیرعامل در استان لرستان یادآور شد: این کارگاه با حضور اساتیدی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار می شود.