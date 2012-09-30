مترو نواب تا میدان صنعت سال آینده بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هابیل درویش در مراسم ورود دستگاه حفار اتوماتیک (تی بی ام ) به ایستگاه بوستان گفتگو در خط 7 اظهار کرد: خط 7 که از افسریه در محدوده ورزشگاه تختی شروع مِ شود و در ادامه با عبور از بزرگراه بسیج، خیابان 17 شهریور، مولوی، میدان محمدیه ، بزرگراه نواب، تونل توحید، بوستان گفتگو به میدان صنعت می رسد یکی از مهمترین خطوط شبکه مترو است که فاز نخست آن تا پایان سال آتی در صورت تامین اعتبارات تکمیل خواهد شد.

وی افزود: تاکنون حفر 8 کیلومتر از تونل های این خط توسط دستگاهع تی بی ام صورت گرفته و حفاری 3 کیلومتر دیگر نیز تا پایان سال محقق خواهد شد تا بتوانیم تا پایان سال 92 مجموعا 11 کیلومتر از این خط را به بهره برداری برسانیم.

درویش در خصوص فاز دوم این پروژه حد فاصل میدان بریانک تا افسریه نیز گفت : در ادامه مسیر به سمت شرق تهران با مشکلاتی مانند فرسودگی خاک و وجود قنات های رها شده مواجهیم اما در هر حال با کار کارشناسی با استفاده از دستگاه تی بی ام این بخش از خط را نیز تکمیل خواهیم کرد.

وی در خصوص افزایش هزینه مصالح در ساخت مترو گفت: ما امسال نسبت به سال 90 شاهد افزایش بیش از 60 درصدی هزینه ها بودیم و عمده مصالح موردنیاز مترو مانند آهن، فولاد و سیمان چندین برابر افزایش قیمت داشته که امید است اعتبارات مترو به میزان افزایش هزینه ها افزایش یابد و اعتبارات مصوب به طور کامل و به موقع پرداخت شود.