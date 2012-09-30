شناسایی مشمولان طرح توزیع سهام عدالت در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد باقرپور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت در راستای واگذاری سهام به روستائیان و عشایر و کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی، بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی، شناسایی مشمولان این طرح را آغاز کرده است.

وی بیان داشت: آخرین مهلت ثبت نام آن دسته از دارندگان دعوتنامه سهام عدالت که تاکنون موفق به ثبت نام در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستان ذیربط نشده اند، تا تاریخ 15 مهرماه سال جاری در نظر گرفته شده و مهلت اعلام شده به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

باقر پور افزود: عدم اقدام مشمولان به منزله انصراف و ابطال حق، قلمداد شده و نامبردگان از فهرست مشمولان سهام عدالت کنار گذاشته خواهند شد.

وی تاکید کرد: باید اطلاع رسانی دقیق و مناسب به فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی و ستادی این استان انجام شود که سازمان‌های مربوطه از طریق آگهی، فیش حقوقی کارکنان، پایگاه‌های اطلاع رسانی و نسبت به آگاه سازی مشمولان اقدامات لازم را به اجرا در آورند تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود و در امر ثبت نام تسریع به عمل آید.