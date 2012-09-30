ساخت بزرگترین سن متحرک و بدون ریل دنیا در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه طی مراسمی با حضور معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، فاز نخست مجتمع گردشگری ـ تفریحی "سرزمین سبز" که توسط بخش خصوصی ساخته شده است، به مناسبت هفته گردشگری افتتاح شد.

در این مراسم داریوش رحیمی، مدیر این مجتمع گفت: در سال 82 این مجتمع جانمایی و پس از سه سال مطالعات دقیق از سوی مهندسان و متخصصان، در سال 87 همزمان با سفر مقام معظم رهبری کلنگ‏زنی شد.

وی با بیان اینکه احداث آبنماهای خاص همگون با طبیعت و آسانسور پانوراما از مهمترین ویژگی های این مجتمع به حساب می آید، ساخت مجتمع سرزمین سبز را شامل 3 فاز خواند و افزود: در فاز نخست این مجتمع، مرکز همایش‏ها، مرکز آب‌درمانی، گالری هنری، آب‌نما، کافی شاپ، شهربازی و 35 هکتار فضای سبز به بهره‏برداری می‏رسد.

فریدون فعالی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس در مراسم افتتاح این مجتمع گردشگری از 14هزار و 500 میلیارد ریال سرمایه‏گذاری در بخش گردشگری از سوی بخش خصوصی خبر داد و بیان کرد: در هفته گردشگری 5 طرح در شیراز از جمله مجتمع‏های خدمات مسافرتی و مجتمع‌های گردشگری راز و سرزمین سبز صدرا با هزینه‌ای بالغ بر 450 میلیارد ریال در فاز اول به بهره‌برداری رسیدند همچنین 48 پروژه اقامتی با ظرفیت 7 هزار تخت و 55 پروژه پذیرایی، تفریحی، گردشگری و ... در دست ساخت است.

در ادامه این برنامه، احمد رضا دستغیب نماینده مردم شیراز در مجلس نیز با بیان اینکه یکی از نیازهای ما باور داشتن صنعت گردشگری است گفت: باید باور کنیم که این صنعت می تواند فراتر از همه صنایع موثر واقع شود.

وی افزود: اکنون برای گردشگری در کشور جایگاه معاونت قائل شده ایم و انتظار داریم که دستگاهها برای ارائه خدمات به بخش خصوصی فعال در این حوزه پیش قدم باشند اما اکنون سازمان میراث فرهنگی از این جایگاه بهره نمی برد درحالی که باید بسیاری از مسائل را با استفاده از این جایگاه محقق کند.

این نماینده بیان کرد: اگر این حوزه در حد و اندازه‌ معاونت رییس‌جمهور ورود پیدا نکند مجلس وارد عمل می‌شود تا آن را وزارت گردشگری کند یا با یک وزارتخانه دیگر ادغام شود.

دستغیب گفت: اگر قرار باشد که انتظارات گردشگری محقق شود باید در حد معاون رئیس جمهوری رفتار کند و سایر دستگاهها را برای خدمات دهی به خط کند تا نیاز بخش خصوصی را برطرف کنند اما متاسفانه شاهدیم که در طول سالهای مختلف مدیران این سازمان یکی پس از دیگری تغییر داده شدند حتی می توان گفت که در 5 سال گذشته 4 نفر مسئولیت این سازمان را بر عهده گرفتند یعنی سالی یک نفر رئیس سازمان میراث فرهنگی شد که این موضوع نیز دغدغه ها را بیشتر کرد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز در ادامه این مراسم گفت: امروز در استان فارس، پنج پروژه افتتاح شدند که بیشتر از 45میلیارد تومان برای آن‌ها هزینه شده است و فقط پنج‌میلیارد تومان از تسهیلات بانکی استفاده کرده بودند. برای این مجموعه نیز 22میلیارد تومان هزینه شده که فقط 5 / 3 میلیارد تومان آن تسهیلات دولتی بوده است.

منوچهر جهانیان ادامه داد: شعار روز جهانی گردشگری با عنوان گردشگری انرژی پایدار در این مجموعه گردشگری دیده شده است زیرا از انرژی‌های نو مثل انرژی‌های بادی،‌ خورشیدی‌ و آبی برای کاهش آلودگی و هزینه‌ی مسافران استفاده می‌شود.