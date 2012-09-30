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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۶

فراهانی در گفتگو با مهر:

مرگ یک نفر بر اثر سقوط از ساختمان در قم

مرگ یک نفر بر اثر سقوط از ساختمان در قم

قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم گفت: سقوط یک نفر از طبقه هفتم ساختمان منجر به فوت آنی وی شد.

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث رخ داده طی 24 ساعت گذشته افزود: سقوط یک آقای 22 ساله از طبقه هفتم ساختمان از جمله این حوادث بود.

وی ادامه داد: در این حادثه که در شهرک قدس روی داد منجر به فوت جوان 22 ساله شد.

معاون اورژانس قم اظهار داشت: سقوط یک کودک از ساختمان نیز از دیگر حوادث این مدت بود.

فراهانی در تشریح جزئیات این حادثه ابراز داشت: در این حادثه که در بلوار شهید کریمی  روی داد یک کودک 6 ساله در اثر سقوط از طبقه چهارم ساختمان به شدت آسیب دید.

وی افزود: حال عمومی این کودک وخیم گزارش شده که پس از انجام عملیات احیا توسط پرسنل اورژانس وی به مرکز درمانی منتقل شد.

کد مطلب 1708620

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