مرگ یک نفر بر اثر سقوط از ساختمان در قم

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث رخ داده طی 24 ساعت گذشته افزود: سقوط یک آقای 22 ساله از طبقه هفتم ساختمان از جمله این حوادث بود.



وی ادامه داد: در این حادثه که در شهرک قدس روی داد منجر به فوت جوان 22 ساله شد.



معاون اورژانس قم اظهار داشت: سقوط یک کودک از ساختمان نیز از دیگر حوادث این مدت بود.



فراهانی در تشریح جزئیات این حادثه ابراز داشت: در این حادثه که در بلوار شهید کریمی روی داد یک کودک 6 ساله در اثر سقوط از طبقه چهارم ساختمان به شدت آسیب دید.



وی افزود: حال عمومی این کودک وخیم گزارش شده که پس از انجام عملیات احیا توسط پرسنل اورژانس وی به مرکز درمانی منتقل شد.