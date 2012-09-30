افزایش 1000میلیارد ریال به آورده متقاضیان مسکن مهر خوزستان

سید خلف موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: 49 هزار واحد مسکن مهر خوزستان با مشارکت بخش تعاونی استان خوزستان ساخته شده که تاکنون 9 هزار واحد مسکونی از این تعداد تحویل مالکان شده است.

وی با بیان اینکه شرکتهای تعاونی مجریان اصلی طرح مسکن مهر هستند، گفت: در این راستا تا کنون 580 تعاونی مسکن مهر در استان خوزستان تشکیل شده است.

موسوی با اشاره به تامین سهم آورده از سوی تعاونیها و اعضا، افزود: مهمترین مشکلی که در راستای اجرای مسکن مهر با آن مواجه بودیم، عدم تامین آورده از سوی متقاضیان بود.

وی به اطلاع رسانی های انجام شده به منظور توجیه تعاونیها، اشاره کرد و گفت: از آذر ماه سال جاری تا کنون بیش از یک هزار میلیارد ریال به میزان آورده تعاونی ها اضافه شده است.

موسوی بر ضرورت پگیری فرمانداران شهرستانها برای اجرایی کردن پروژه های مسکن مهر تاکید کرد و گفت: باید تمام دغدغه های مردم در راستای مسکن مهر کاهش یابد.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی به وضعیت تعاونیها اشاره کرد و افزود: در استان خوزستان تا سال 84 تعداد چهار هزار و 700 تعاونی تشکیل شده بود اما در دولتهای نهم و دهم این رقم به بیش از 11 هزار تعاونی رسید.



وی با بیان اینکه در حال حاضر 11 هزار و 303 تعاونی در خوزستان فعال هستند، افزود: بر این اساس خوزستان جزو سه استان برتر کشور از نظر تعداد تشکیل تعاونی است.



موسوی با اشاره به اینکه بخش اعظم تعاونی‌های استان در زمینه مرزنشینی و مسکن‌ مهر فعال هستند، اظهارکرد: در بخش تعاونیهای مرزنشین 34 تعاونی فعال در استان وجود دارد که بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر را تحت پوشش دارند.