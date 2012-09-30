بهره برداری از فاز نخست متروی پرند- تهران تا پایان سال

به گزارش خبرنگارمهر،هابیل درویش در مراسم ورود دستگاه حفار مکانیزه به بوستان گفتگو با بیان این که به طور جدی مشغول ساخت متروی تهران- پرند هستیم گفت: در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز فاز اول این پروژه حدفاصل حرم مطهر امام خمینی (ره) تا فرودگاه امام به طول 32 کیلومتر تا پایان سال تکمیل و آماده بهره برداری خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر در 36جبهه کاری مشغول فعالیت هستیم و ریل گذاری را هم شروع کرده ایم اما همچنان در انتظار تامین اعتبار دولتی هستیم که اگر محقق شود تا پایان سال فاز اول این خط مترو یعنی تا فرودگاه امام (ره) خط یک مترو امتداد می یابد.
مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه تصریح کرد: در تلاشم که در فاز دوم نیز 18 کیلومتر باقی مانده یعنی از فرودگاه امام خمینی (ره) تا شهر پرند را اجرایی کنیم.
وی اظهار کرد: بالاخره با تلاشها و برنامهریزیهای انجام شده امروز عملیات حفاری مرحله اول خط 7 مترو تهران به پایان رسید و دستگاههای حفار اتوماتیک که از تقاطع خیابان قزوین و بزرگراه نواب در جنوب تهران حفر تونل این خط مترو تهران را شروع کرده بود و پس از طی بیش از 7 کیلومتر از بوستان گفت وگو در بزرگراه شهید چمران سردرآورد.
درویش با بیان اینکه چنین حجم فعالیتی در شرایط کنونی طرحهای عمرانی افتخار بزرگی برای مدیریت شهری تهران و شرکت مترو محسوب میشود گفت: برنامه احداث خط 7مترو در سال 1384 به تصویب شورای عالی ترافیک کشور رسید اما فعالیت جدی برای حفاری تونل و ساخت ایستگاهها از سال 1390 عملی شد.
وی تصریح کرد: این خط به طول 27 کیلومتر با 25 ایستگاه از شهرک امیرالمومنین در منطقه جنوب شرق تهران نزدیک ورزشگاه تختی در بزرگراه بسیج( افسریه) شروع میشود و با عبور از بزرگراه شهید محلاتی به خیابان 17 شهریور میرسد و پس از عبور از محور جنوبی بازار اصلی در مرکز شهر تهران، خیابانهای ری، مولوی و هلال احمر به تقاطع خیابان قزوین با بزرگراه نواب میرسد و با عبور از تقاطع خیابانهای کمیل، امامخمینی(ره)،آذربایجان،آزادی، باقرخان،پل نصر(گیشا) به بوستان گفتوگو میرسد و از ضلع غربی برج میلاد عبور کرده و میدان صنعت(شهرک غرب) میدان بوستان را به هم متصل میکند و در محله سعادتآباد در شمال غربی تهران پایان مییابد.
مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه گفت:این خط عمیقترین خط مترو تهران است و بیشترین تعداد ایستگاههای تبادلی و تقاطعی(13 ایستگاه) را با دیگر خطوط مترو دارد. خط 7 مترو در سه مرحله به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی ادامه داد:ساخت این خط توسط دو دستگاه TBM انجام میشود و از همه مهمتر اینکه تمامی مسیر این خط نیز به صورت زیرزمینی اجرا میشود.
وی گفت: یک تعمیرگاه در ابتدای خط و یک پارکینگ در انتهای خط در نظر گرفته شده است. امکان انجام سفرهای درونشهری با سرعت متناسب، تردد دقیق و ایمن با بالاترین فنآوری ممکن، توجه به مسائل زیست محیطی با کاستن از حجم شبکههای حملونقل آلودهکننده، ایجاد فضای اجتماعی و آرام و آسوده، بهینه سازی حمل و نقل شهری، کاهش اتلاف وقت شهروندان، صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش بار مالی در هزینههای درمان و نظافت ناشی از آلودگی هوا، تامین امنیت و سلامت شهروندان در سفرهای درون شهری، صرفهجویی در هزینههای مصرف لوازم یدکی و استهلاک، امکان استفاده از ایستگاه و تونل مترو به عنوان پناهگاه در مواقع اضطراری، بخشی از دهها فایده توسعه خطوط مترو در کلانشهر تهران محسوب میشود.
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