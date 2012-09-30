به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله سیفی اظهار داشت: این مسابقات از 12 مهر ماه به مدت سه روز در محل سالن شهید صدوقی (ره) یزد برگزار می شود.

وی افزود: در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کشور تیم‌های منتخب و باشگاهی استان‌های مختلف حضور دارند.

رئیس هیئت تنیس روی میز یزد تصریح کرد: همه مقدمات برگزاری این رقابت‌ها با حضور نمایندگان اعزامی فدراسیون تنیس روی میز در یزد فراهم شده است.

سیفی برگزاری مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کشور در یزد را موجب گسترش و فرهنگ سازی این ورزش، ایجاد رقابت سازنده و آشنایی ورزشکاران با یزد عنوان کرد.

وی گفت: طبق مقررات از هر استان بر اساس تعداد جمعیت دو الی چهار بازیکن در این دوره از مسابقات شرکت می کنند.

وی افرود: از استان یزد به خاطر میزبانی این مسابقات چهار بازیکن در این مسابقات حضور خواهد یافت.

رئیس هیات تنیس روی میز استان یزد یادآور شد: دور اول این مسابقات در خرداد ماه امسال در استان همدان برگزار شده است.

سیفی از مردم یزد و علاقمندان به این رشته ورزشی دعوت کرد تا با حضور در ورزشگاه شهید صدوقی، پینگ پنگ‌بازان را برای بازی‌های بهتر و تماشایی‌تر تشویق کنند.