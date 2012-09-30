به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک ترید، برنده امسال این جایزه رمانی به نام «کوتوله» نوشته ویپاس سریتونگ است. این داستان بازتاب دهنده ارتباطات انسانی و حس تنهایی در جامعه انسانی معاصر است.

این رمان همچنین درباره عدم آگاهی در خصوص ارزش انسانیت، به عنوان انسانی بدون توجه به موقعیت‌های اقتصادی اوست.

روه داوری این اثر را همچنین بیانگر تفاوت بین انسان‌ها در جهت متعهد شدن نسبت به دیگران دانست. پلات این قصه پیچیده است و نُرم‌های اجتماعی را به چالش می‌گیرد.

نویسنده که دو سال صرف نوشتن این رمان کرده، مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه با عنوان «میو کائو چویت» و یک مجموعه شعر به زبان انگلیسی با عنوان «گرافیتی» منتشر کرده است. او یک مجموعه داستان کوتاه دیگر نیز به نام «ولا لونگ» نوشته که سال 2008 به بازار کتاب آمد.

جوایز نویسندگان آسیای جنوب شرقی که به نام اس ای آ نیز شناخته می‌شود، برای تجلیل از شاعران و نویسندگان این منطقه اهدا می‌شود و به نویسندگانی از برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام تعلق می‌گیرد.