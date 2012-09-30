داروهای ضد پیری وارد بازار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، لیندا پارتریگ متخصص ژنتیک در دانشگاه کالج لندن افزود: این داروها با عامل و علت بروز بیماری ها که همان افزایش سن است مبارزه می کنند.

یک راهبرد آشکار در تلاش برای مبارزه با بیماری های مرتبط با سن مبارزه با فرایند دخیل در پیری است چرا که این امر خود یک عامل خطر مهم است.

از آنجا که این درمان با پیری بدن مبارزه می کند می تواند قوای عضلانی، شنوایی و وضعیت پوست را نیز حفظ کند.

با این حال فراهم آوری شرایط زندگی ابدی، هدف سازندگان این داروها نیست. ما فقط تلاش می کنند با آن دوره از عمر که بیماری به سراغ افراد می آید مبارزه کنند و بیماری های مرتبط با سن را به مدت طولانی تری از مردم دور نگه دارند.