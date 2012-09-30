  1. دانشگاه و فناوری
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۶

کاهش بروز سرطان/

داروهای ضد پیری وارد بازار می شوند

داروهای ضد پیری وارد بازار می شوند

یک پزشک انگلیسی می گویند داروهای ضد پیری که می توانند خطر بروز بیماری هایی مانند سرطان و زوال عقل و همچنین چروک پوست را کاهش دهند، به زودی به بازار عرضه می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیندا پارتریگ متخصص ژنتیک در دانشگاه کالج لندن افزود: این داروها با عامل و علت بروز بیماری ها که همان افزایش سن است مبارزه می کنند.

یک راهبرد آشکار در تلاش برای مبارزه با بیماری های مرتبط با سن مبارزه با فرایند دخیل در پیری است چرا که این امر خود یک عامل خطر مهم است.

از آنجا که این درمان با پیری بدن مبارزه می کند می تواند قوای عضلانی، شنوایی و وضعیت پوست را نیز حفظ کند.

با این حال فراهم آوری شرایط زندگی ابدی، هدف سازندگان این داروها نیست. ما فقط تلاش می کنند با آن دوره از عمر که بیماری به سراغ افراد می آید مبارزه کنند و بیماری های مرتبط با سن را به مدت طولانی تری از مردم دور نگه دارند.

کد مطلب 1708627

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