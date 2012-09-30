صادرات تولیدات کشاورزی زنجان نیاز به مدیریت صحیح دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه توسعه صادرات استان زنجان که در استانداری این استان برگزارشد، گمرک را یکی از نیازهای استان یاد کرد و افزود: باید گمرک در راستای توسعه صادرات، سرعت کار و استفاده از فرصت ها را در دستور کار خود قرار دهد.

وی اظهار داشت: در راستای توسعه صادرات در بخش کشاورزی آن طور که لازم است جهاد کشاورزی کار نکرده و محصولی که باید از استان صادر شود از استان های دیگر صادر شده و صادرات و ارزش افزوده به نام استان دیگر ثبت می شود.

استاندار زنجان گفت: عدم مدیریت در صادرات محصولات کشاورزی از قبل در سازمان جهاد کشاورزی استان بوده چرا که بهترین محصولات در استان تولید می شود ولی هیچ سودی برای استان ندارد.

رئوفی نژاد تاکید کرد: به جهاد کشاورزی تاکید شده بود که تعاونی راه اندازی کند و مدیریت درست و کارشناسی شده را در دستور کار قرار دهد ولی هیچ گونه توجهی نکرده است.

وی در ادامه افزود: در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی باید راهکار ارائه شود و از کلیه ظرفیت ها و پتانسیل ها استفاده شود.

استاندار زنجان به معادن سرب و روی اشاره کرد و گفت: استان ظرفیت لازم برای تولید خاک را دارد و تا یک میلیون تن خاک مورد نیاز واحدهای تولیدی سرب و روی را تامین می کند چرا که ابتدا 30 درصد خاک مورد نیاز واحدها را تولید می کرد و در حال حاضر 20 الی 30 درصد دیگر هم اضافه می شود.

رئوفی نژاد افزود: باید به خاک مورد نیاز واحدهای تولیدی سرب و روی توجه شود چرا که تولیدات سرب و روی در صادرات بسیار نقش دارد.

وی ادامه داد: در سال گذشته صادرات از گمرک استان 31 درصد بود که امسال به 52 درصد رسیده است، بنابراین باید راهکار مناسب ارائه شود تا صادرات از گمرک استان انجام شود و مشوق ها اعمال شوند و استانهای دیگر را هم تشویق کنیم تا از گمرک استان تولیدات خود را صادر کنند.